Путин растратил 50% бюджета России на войну против Украины в 2025 году

В прошлом году российский диктатор Владимир Путин решил не экономить на геноциде против украинского народа и спустил на это половину государственного бюджета РФ, а также 10% от ее ВВП.
Главные тезисы
- Диктатор не решается признаться россиянам, сколько денег теряет на войне.
- Российское толкование "оборонных расходов" значительно отличается от определений НАТО.
Путин тратит миллиарды на мизерные территориальные успехи
На это обратила внимание Федеральная разведывательная служба Германии (BND).
Фактически речь идет о том, что российский диктатор скрывает свои сумасшедшие расходы на войну — они намного выше, чем заявлено главой Кремля.
Красноречиво то, что российский оборонный бюджет растет ежегодно, однако значительных прорывов на поле боя до сих пор нет.
После подробных подсчетов немецкие разведчики пришли к выводу, что российский оборонный бюджет в последние годы был на 66% больше, чем утверждал Путин.
Путин не забывает и о дополнительном создании и расширении военного потенциала, особенно вблизи восточного фланга НАТО — на это также тратятся безумные средства.
Немецкая разведка считает, что эти показатели ярко иллюстрируют угрозу для Европы со стороны России.
