Путін розтринькав 50% бюджету Росії на війну проти України в 2025 році
Категорія
Економіка
Дата публікації

Путін розтринькав 50% бюджету Росії на війну проти України в 2025 році

Путін витрачає мільярди на мізерні територіальні успіхи
Read in English
Джерело:  online.ua

Протягом минулого року російський диктатор Володимир Путін вирішив не економити на геноциді проти українського народу та спустив на це половину державного бюджету РФ, а також 10% від її ВВП.

Головні тези:

  • Диктатор не наважується зізнатися росіянам, скільки грошей втрачає на війні.
  • Російське тлумачення "оборонних витрат" значно відрізняється від визначення НАТО.

Путін витрачає мільярди на мізерні територіальні успіхи

На це звернула увагу Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND).

Фактично йдеться про те, що російський диктатор приховує свої шалені витрати на війну — вони набагато вищі, ніж заявлено главою Кремля.

Красномовним є те, що російський оборонний бюджет зростає щороку, однак значних прорирів на полі бою досі немає.

Після детальних підрахунків німецькі розвідники дійшли висновку, що російський оборонний бюджет в останні роки був на 66% більшим, ніж стверджував Путін.

Невраховані витрати стосуються, наприклад, будівельних проєктів Міністерства оборони, ІТ-проєктів військових або соціальних виплат для військовослужбовців збройних сил.

Не забуває Путін і про додаткове створення та розширення військового потенціалу, особливо поблизу східного флангу НАТО — на це також витрачаються шалені кошти.

Німецька розвідка ввжає, що ці показники яскраво ілюструють загрозу для Європи з боку Росії.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп цинічно похвалив Путіна за "енергетичне перемир’я" з Україною
Трамп тішиться, що Путін знову йому збрехав
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Закінчити війну навесні". Інсайдери анонсували вирішальні дні для України
Україна хоче миру, але фінальне рішення за Путіним
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Різке падіння ціни золота може знищити воєнну машину Путіна
Золота “бульбашка” Путіна незабаром може лопнути

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?