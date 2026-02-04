Путін розтринькав 50% бюджету Росії на війну проти України в 2025 році

Протягом минулого року російський диктатор Володимир Путін вирішив не економити на геноциді проти українського народу та спустив на це половину державного бюджету РФ, а також 10% від її ВВП.

Путін витрачає мільярди на мізерні територіальні успіхи

На це звернула увагу Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND).

Фактично йдеться про те, що російський диктатор приховує свої шалені витрати на війну — вони набагато вищі, ніж заявлено главою Кремля.

Красномовним є те, що російський оборонний бюджет зростає щороку, однак значних прорирів на полі бою досі немає.

Після детальних підрахунків німецькі розвідники дійшли висновку, що російський оборонний бюджет в останні роки був на 66% більшим, ніж стверджував Путін.

Невраховані витрати стосуються, наприклад, будівельних проєктів Міністерства оборони, ІТ-проєктів військових або соціальних виплат для військовослужбовців збройних сил. Поширити

Не забуває Путін і про додаткове створення та розширення військового потенціалу, особливо поблизу східного флангу НАТО — на це також витрачаються шалені кошти.