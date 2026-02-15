ППО ліквідувала 55 цілей під час відбиття атаки РФ
ППО ліквідувала 55 цілей під час відбиття атаки РФ

Атака Росії на Україну - які наслідки
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 14-15 лютого російські загарбники здійснювали напад 83 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 12 локаціях.
  • Ворожа атака триває, не ігноруйте повітряну тривогу.

Атака Росії на Україну — які наслідки

Новий російський напад розпочався ще о 18:30 14 лютого.

Цього разу ворожі цілі летіли із напрямків: Міллерове, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько 50 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 55 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака ворожих БпЛА триває, Сили оборони продовжують відбиття повітряного удару.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

