ППО ліквідувала 55 цілей під час відбиття атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 14-15 лютого російські загарбники здійснювали напад 83 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 12 локаціях.
- Ворожа атака триває, не ігноруйте повітряну тривогу.
Атака Росії на Україну — які наслідки
Новий російський напад розпочався ще о 18:30 14 лютого.
Цього разу ворожі цілі летіли із напрямків: Міллерове, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.
Згідно з останніми даними, близько 50 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Атака ворожих БпЛА триває, Сили оборони продовжують відбиття повітряного удару.
