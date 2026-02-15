В России паникуют из-за нового массированного удара Украины — видео

В стране-агрессоре жалуются, что Украина все чаще совершает массированные атаки на разные регионы РФ. В этот раз под удары попал Краснодарский край. Местные власти паникуют из-за поврежденных резервуаров с нефтепродуктами, состава и терминалов, а также других объектов.
Главные тезисы
- Минобороны РФ уверяет, что их ПВО РФ якобы обезвредила 68 "украинских беспилотников".
- Власти Сочи утверждают, что город пережил самую длительную атаку за все время войны.
Новая “бавовна" в России 14-15 февраля — как это было
Факт атаки сразу официально подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По словам последнего, в поселке Волна Темрюкского района из-за падения обломков БПЛА вспыхнул резервуар с нефтепродуктами.
Однако пока он не спешит раскрывать масштабы пожара и ущерба, но добавил, что среди гражданского населения — жертв нет.
На этом фоне вражеский оперштаб заявил, что к ликвидации пожара привлечены 67 человек, 20 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю.
Уже утром 15 февраля губернатор Краснодарского края начал паниковать из-за новой массированной атаки на регион.
Кроме того, в Сочи впоследствии сообщили, что произошли "самая продолжительная массированная атака" на российский город.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-