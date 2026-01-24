Мощная "бавовна" в Белгороде — в городе начались проблемы со светом и водой

Вечером 24 января под ракетной атакой была Белгородская ТЭЦ. В городе начались проблемы с электроэнергией и водой.
Главные тезисы
- Ракетная атака на Белгородскую ТЭЦ привела к серьезным проблемам с электроэнергией и водоснабжением в городе.
- Жители Белгорода столкнулись с перебоями не только в подаче электричества, но и в водоснабжении на фоне обстрела энергетических объектов.
Жители Белгорода жалуются на "самый массированный удар по энергетике"
По данным местных пабликов, несколько ударов снова пришлись на Белгородскую ТЭЦ. В ряде районов возникли перебои не только со светом, но и водоснабжением.
Мониторинговые каналы пишут, что этот обстрел был одним из самых мощных. Всего в городе насчитали по меньшей мере 50 взрывов.
Губернатор Гладков подтвердил, что в результате массового обстрела Белгорода — вероятно, «Хаймерсами» — повреждения объектов энергетики. Пострадавших нет.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-