Мощная "бавовна" в Белгороде — в городе начались проблемы со светом и водой

Вечером 24 января под ракетной атакой была Белгородская ТЭЦ. В городе начались проблемы с электроэнергией и водой.

Жители Белгорода жалуются на "самый массированный удар по энергетике"

По данным местных пабликов, несколько ударов снова пришлись на Белгородскую ТЭЦ. В ряде районов возникли перебои не только со светом, но и водоснабжением.

Мониторинговые каналы пишут, что этот обстрел был одним из самых мощных. Всего в городе насчитали по меньшей мере 50 взрывов.

Губернатор Гладков подтвердил, что в результате массового обстрела Белгорода — вероятно, «Хаймерсами» — повреждения объектов энергетики. Пострадавших нет.