В Белгороде произошел блэкаут после ракетного удара по ТЭЦ "Луч" — видео

По предварительным данным, на ТЭЦ «Луч» в Белгороде из-за ракетного удара были повреждены газотурбинные установки, производившие электричество.
Главные тезисы
- Повреждение газотурбинных установок на ТЭЦ 'Луч' в результате ракетного удара стало причиной блэкаута в Белгороде.
- Более 20 тысяч жителей остались без электричества из-за последствий атаки на электростанцию.
- Вспышки в гаражах после падения обломков сбитой ракеты добавили сложности восстановлению электроснабжения в городе.
Белгород — в темноте после ракетного удара по ТЭЦ
До этого ударами дронов были уничтожены газотурбины на Белгородской ТЭЦ — до сих пор «Луч» оставался единственной ТЭЦ в продолжавшей работать городе — при предварительных ударах на ней не удалось повредить газотурбины.
По другой информации, ракетный удар мог нанести ущерб только трансформаторам на территории ТЭЦ — в этом случае электроснабжение удастся быстро восстановить.
Также губернатор Белгородской области подтвердил информацию о вспыхнувших гараже после падения обломков сбитой ракеты.
