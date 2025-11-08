В Белгороде произошел блэкаут после ракетного удара по ТЭЦ "Луч" — видео

По предварительным данным, на ТЭЦ «Луч» в Белгороде из-за ракетного удара были повреждены газотурбинные установки, производившие электричество.

Белгород — в темноте после ракетного удара по ТЭЦ

До этого ударами дронов были уничтожены газотурбины на Белгородской ТЭЦ — до сих пор «Луч» оставался единственной ТЭЦ в продолжавшей работать городе — при предварительных ударах на ней не удалось повредить газотурбины.

По другой информации, ракетный удар мог нанести ущерб только трансформаторам на территории ТЭЦ — в этом случае электроснабжение удастся быстро восстановить.

20 тысяч жителей Белгорода и поселка Дубово остались без света.

Также губернатор Белгородской области подтвердил информацию о вспыхнувших гараже после падения обломков сбитой ракеты.