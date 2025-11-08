В Белгороде произошел блэкаут после ракетного удара по ТЭЦ "Луч" — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Белгороде произошел блэкаут после ракетного удара по ТЭЦ "Луч" — видео

бавовна
Читати українською
Источник:  online.ua

По предварительным данным, на ТЭЦ «Луч» в Белгороде из-за ракетного удара были повреждены газотурбинные установки, производившие электричество.

Главные тезисы

  • Повреждение газотурбинных установок на ТЭЦ 'Луч' в результате ракетного удара стало причиной блэкаута в Белгороде.
  • Более 20 тысяч жителей остались без электричества из-за последствий атаки на электростанцию.
  • Вспышки в гаражах после падения обломков сбитой ракеты добавили сложности восстановлению электроснабжения в городе.

Белгород — в темноте после ракетного удара по ТЭЦ

До этого ударами дронов были уничтожены газотурбины на Белгородской ТЭЦ — до сих пор «Луч» оставался единственной ТЭЦ в продолжавшей работать городе — при предварительных ударах на ней не удалось повредить газотурбины.

По другой информации, ракетный удар мог нанести ущерб только трансформаторам на территории ТЭЦ — в этом случае электроснабжение удастся быстро восстановить.

20 тысяч жителей Белгорода и поселка Дубово остались без света.

Также губернатор Белгородской области подтвердил информацию о вспыхнувших гараже после падения обломков сбитой ракеты.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" в Крыму. ГУР дронами поразило новейшую РЛС армии РФ — видео
ГУР
РЛС
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Громкая "бавовна" в России: пылают ТЭЦ и электроподстанция — видео
Новая атака дронов на Россию — первые подробности
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России: под ударами порт Туапсе и 3 подстанции — видео
"Бавовна" в России 2 ноября — первые подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?