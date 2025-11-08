У Бєлгороді стався блекаут після ракетного удару по ТЕЦ "Луч" — відео
У Бєлгороді стався блекаут після ракетного удару по ТЕЦ "Луч" — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

За попередніми даними, на ТЕЦ «Луч» у Бєлгороді через ракетний удар були пошкоджено газотурбінні установки, які виробляли електрику.

Головні тези:

  • Головною причиною блекауту у Бєлгороді став ракетний удар по ТЕЦ «Луч», який пошкодив газотурбінні установки.
  • 20 тисяч мешканців Білгорода і селища Дубове залишилися без електрики через наслідки ракетного удару.
  • Інцидент також спричинив спалахи в гаражах внаслідок падіння уламків збитої ракети, підтвердив губернатор Білгородської області.

Бєлгород — у темряві після ракетного удару по ТЕЦ

До цього ударами дронів були знищені газотурбіни на Білгородській ТЕЦ — до сьогодні «Луч» залишався єдиною ТЕЦ у місті, яка продовжувала працювати — за попередніх ударів на ній не вдалося пошкодити газотурбіни.

За іншою інформацією, ракетний удар міг зашкодити лише трансформаторам на території ТЕЦ — у цьому випадку електропостачання вдасться швидко відновити.

20 тисяч мешканців Білгорода та селища Дубове залишилися без світла.

Також губернатор Білгородської області підтвердив інформацію про гаражі, що спалахнули після падіння уламків збитої ракети.

