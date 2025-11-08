У Бєлгороді стався блекаут після ракетного удару по ТЕЦ "Луч" — відео

За попередніми даними, на ТЕЦ «Луч» у Бєлгороді через ракетний удар були пошкоджено газотурбінні установки, які виробляли електрику.

Бєлгород — у темряві після ракетного удару по ТЕЦ

До цього ударами дронів були знищені газотурбіни на Білгородській ТЕЦ — до сьогодні «Луч» залишався єдиною ТЕЦ у місті, яка продовжувала працювати — за попередніх ударів на ній не вдалося пошкодити газотурбіни.

За іншою інформацією, ракетний удар міг зашкодити лише трансформаторам на території ТЕЦ — у цьому випадку електропостачання вдасться швидко відновити.

20 тисяч мешканців Білгорода та селища Дубове залишилися без світла.

Також губернатор Білгородської області підтвердив інформацію про гаражі, що спалахнули після падіння уламків збитої ракети.