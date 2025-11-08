У Бєлгороді стався блекаут після ракетного удару по ТЕЦ "Луч" — відео

За попередніми даними, на ТЕЦ «Луч» у Бєлгороді через ракетний удар були пошкоджено газотурбінні установки, які виробляли електрику.
Головні тези:
- Головною причиною блекауту у Бєлгороді став ракетний удар по ТЕЦ «Луч», який пошкодив газотурбінні установки.
- 20 тисяч мешканців Білгорода і селища Дубове залишилися без електрики через наслідки ракетного удару.
- Інцидент також спричинив спалахи в гаражах внаслідок падіння уламків збитої ракети, підтвердив губернатор Білгородської області.
Бєлгород — у темряві після ракетного удару по ТЕЦ
До цього ударами дронів були знищені газотурбіни на Білгородській ТЕЦ — до сьогодні «Луч» залишався єдиною ТЕЦ у місті, яка продовжувала працювати — за попередніх ударів на ній не вдалося пошкодити газотурбіни.
За іншою інформацією, ракетний удар міг зашкодити лише трансформаторам на території ТЕЦ — у цьому випадку електропостачання вдасться швидко відновити.
Також губернатор Білгородської області підтвердив інформацію про гаражі, що спалахнули після падіння уламків збитої ракети.
