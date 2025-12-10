Россияне жалуются на взрывы вблизи Белгородской ТЭЦ и в Воронеже — видео

Вечером 10 декабря в Белгороде произошел очередной "хлопок". Местные жители жаловались на прилеты и взрывы в районе ТЭЦ.
Главные тезисы
- Жители Белгорода и Воронежа выступают с жалобами на серию взрывов в районах ТЭЦ, приводящих к отключению электричества и проблемам с водоснабжением.
- Губернаторы областей подтверждают факт обстрела, сообщая о повреждениях зданий и автомобилей из-за обломков после взрывов.
"Бавовна" в Белгороде и Воронеже: что известно
Жители Белгорода видели вспышку при взрыве в направлении Мел — в этом же месте находится Белгородская ТЭЦ.
Губернатор Белгородской области сообщил, что после обстрела города от падения обломков повреждено остекление в частном доме.
Также в поселке Майский Белгородского округа иссечены обломками два автомобиля.
После обстрела в районе улицы Калинина рядом с Белгородской ТЭЦ в некоторых домах пропало электричество.
Также местные говорят, что по Воронежу был нанесен ракетный удар. После взрыва жители города сообщили о проблемах со светом и водой.
При этом россияне сообщают, что якобы сбили 17 ракет.
Губернатор региона Александр Гусев позже сообщил, что следствием взрыва якобы стало сбивание ракеты на подлете в город. По его словам, обломками были повреждены многоквартирные дома в одном из районов Воронежа.
