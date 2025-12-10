Россияне жалуются на взрывы вблизи Белгородской ТЭЦ и в Воронеже — видео

Вечером 10 декабря в Белгороде произошел очередной "хлопок". Местные жители жаловались на прилеты и взрывы в районе ТЭЦ.

"Бавовна" в Белгороде и Воронеже: что известно

Жители Белгорода видели вспышку при взрыве в направлении Мел — в этом же месте находится Белгородская ТЭЦ.

Губернатор Белгородской области сообщил, что после обстрела города от падения обломков повреждено остекление в частном доме.

Также в поселке Майский Белгородского округа иссечены обломками два автомобиля.

После обстрела в районе улицы Калинина рядом с Белгородской ТЭЦ в некоторых домах пропало электричество.

Также местные говорят, что по Воронежу был нанесен ракетный удар. После взрыва жители города сообщили о проблемах со светом и водой.

В регионе была объявлена опасность удара ракетами и беспилотниками. Через несколько минут местные жители услышали взрыв, после чего в некоторых районах города начались перебои со светом и водой.

При этом россияне сообщают, что якобы сбили 17 ракет.