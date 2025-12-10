Росіяни скаржаться на вибухи поблизу Бєлгородської ТЕЦ та у Воронежі — відео

Увечері 10 грудня у Бєлгороді сталася чергова “бавовна”. Місцеві жителі скаржилися на “прильоти” та вибухи у районі ТЕЦ.
Головні тези:
- У Бєлгороді та Воронежі сталася серія вибухів.
- Внаслідок обстрілу району ТЕЦ у Бєлгороді та ракетного удару у Воронежі сталося відключення електрики та проблеми з водопостачанням.
“Бавовна” у Бєлгороді та Воронежі: що відомо
Жителі Бєлгорода бачили спалах під час вибуху в напрямку Крейди — у цьому ж місці знаходиться Бєлгородська ТЕЦ.
Губернатор Бєлгородської області повідомив, що після обстрілу міста від падіння уламків пошкоджено скління у приватному будинку.
Також у селищі Майський Білгородського округу посічені уламками два автомобілі.
Після обстрілу в районі вулиці Калініна поряд із Білгородською ТЕЦ у деяких будинках зникла електрика.
Також місцеві кажуть, що по Воронежу було завдано ракетного удару. Після вибуху мешканці міста повідомили про проблеми зі світлом і водою.
При цьому росіяни повідомляють, що нібито збили 17 ракет.
Губернатор регіону Олександр Гусєв пізніше повідомив, що наслідком вибуху нібито стало збиття ракети на підльоті до міста. За його словами, уламками були пошкоджені багатоквартирні будинки в одному з районів Воронежа.
