Росіяни скаржаться на вибухи поблизу Бєлгородської ТЕЦ та у Воронежі — відео

Увечері 10 грудня у Бєлгороді сталася чергова “бавовна”. Місцеві жителі скаржилися на “прильоти” та вибухи у районі ТЕЦ.

“Бавовна” у Бєлгороді та Воронежі: що відомо

Жителі Бєлгорода бачили спалах під час вибуху в напрямку Крейди — у цьому ж місці знаходиться Бєлгородська ТЕЦ.

Губернатор Бєлгородської області повідомив, що після обстрілу міста від падіння уламків пошкоджено скління у приватному будинку.

Також у селищі Майський Білгородського округу посічені уламками два автомобілі.

Після обстрілу в районі вулиці Калініна поряд із Білгородською ТЕЦ у деяких будинках зникла електрика.

Також місцеві кажуть, що по Воронежу було завдано ракетного удару. Після вибуху мешканці міста повідомили про проблеми зі світлом і водою.

У регіоні оголосили небезпеку удару ракетами і безпілотниками. Через кілька хвилин місцеві жителі почули вибух, після чого в окремих районах міста почалися перебої зі світлом і водою. Поширити

При цьому росіяни повідомляють, що нібито збили 17 ракет.