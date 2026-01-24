Потужна "бавовна" у Бєлгороді — у місті почалися проблеми зі світлом і водою

Увечері 24 січня під ракетною атакою була Бєлгородська ТЕЦ. У місті почалися проблеми з електроенергією та водою.

Жителі Бєлгорода скаржаться на “наймасованіший удар по енергетиці”

За даними місцевих пабліків, кілька ударів знову припали на Білгородську ТЕЦ. У ряді районів виникли перебої не лише зі світлом, а й із водопостачанням.

Моніторингові канали пишуть, що цей обстріл був одним із найпотужніших. Загалом у місті нарахували щонайменше 50 вибухів.

Губернатор Гладков підтвердив, що внаслідок наймасовішого обстрілу Білгорода — ймовірно, «Хаймерсами» — є пошкодження об'єктів енергетики. Постраждалих немає.