Потужна "бавовна" у Бєлгороді — у місті почалися проблеми зі світлом і водою
Події
Дата публікації

Потужна "бавовна" у Бєлгороді — у місті почалися проблеми зі світлом і водою

Бєлгород
Джерело:  online.ua

Увечері 24 січня під ракетною атакою була Бєлгородська ТЕЦ. У місті почалися проблеми з електроенергією та водою.

Головні тези:

  • Увечері 24 січня під ракетною атакою була Бєлгородська ТЕЦ, що призвело до проблем з електроенергією та водою в місті.
  • За даними місцевих джерел, кілька ударів були спрямовані на енергетичні об'єкти, що призвело до пошкоджень та перебоїв.

Жителі Бєлгорода скаржаться на “наймасованіший удар по енергетиці”

За даними місцевих пабліків, кілька ударів знову припали на Білгородську ТЕЦ. У ряді районів виникли перебої не лише зі світлом, а й із водопостачанням.

Моніторингові канали пишуть, що цей обстріл був одним із найпотужніших. Загалом у місті нарахували щонайменше 50 вибухів.

Губернатор Гладков підтвердив, що внаслідок наймасовішого обстрілу Білгорода — ймовірно, «Хаймерсами» — є пошкодження об'єктів енергетики. Постраждалих немає.

Події
Дата публікації
Події
Дата публікації
Ситуація на Бєлгородщині - що наразі відомо
Події
Дата публікації
