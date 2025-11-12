У Бєлгородській області Росії почалися блекаути

Головне управління розвідки України повідомляє, що в Бєлгородській області почалися локальні блекаути внаслідок постійних атак українських війська на ворожі ТЕЦ.
Головні тези:
- Мешканці Бєлгородської області РФ скаржаться на нерегулярне електропостачання.
- Вказано, що Україна атакує російські ТЕЦ по кілька раз щодня.
Ситуація на Бєлгородщині — що наразі відомо
Воєнній розвідці України вдалося перехопити розмову мешканця Бєлгородської області РФ.
Під час неї росіянин скаржився на проблеми з електроенергією, які тривають у прикордонних з Україною територіях.
Він бідкається, що світло в домівках та на підприємствах з’являється нерегулярно.
Окрім того, він додав, що без світла сидять уже “тисячі” росіян, а інциденти на підстанціях тривають.
ГУР МО України нагадує: за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
