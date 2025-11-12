У Бєлгородській області Росії почалися блекаути

Головне управління розвідки України повідомляє, що в Бєлгородській області почалися локальні блекаути внаслідок постійних атак українських війська на ворожі ТЕЦ.

Ситуація на Бєлгородщині — що наразі відомо

Воєнній розвідці України вдалося перехопити розмову мешканця Бєлгородської області РФ.

Під час неї росіянин скаржився на проблеми з електроенергією, які тривають у прикордонних з Україною територіях.

Він бідкається, що світло в домівках та на підприємствах з’являється нерегулярно.

Да у нас дома был свет, где-то через дом, через два — не было. У нас на работе то был, то нету. Утром раза три потух — погас, потух — загорелся, — розповів росіянин. Поширити

Окрім того, він додав, що без світла сидять уже “тисячі” росіян, а інциденти на підстанціях тривають.

“Пишут, что больше тысячи человек без света. По нам тут хорошо лупят по подстанциям — прямо аж в день по два раза могут шандарахнуть”, — ділиться москвит. Поширити

ГУР МО України нагадує: за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.