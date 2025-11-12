В Белгородской области России начались блекауты

Главное управление разведки Украины сообщает, что в Белгородской области начались локальные блекауты в результате постоянных атак украинских войск на вражеские ТЭЦ.
Главные тезисы
- Жители Белгородской области РФ жалуются на нерегулярное электроснабжение.
- Указано, что Украина атакует российские ТЭЦ по нескольку раз в день.
Ситуация на Белгородщине — что известно
Военной разведке Украины удалось перехватить разговор жителя Белгородской области РФ.
Во время него россиянин жаловался на проблемы с электроэнергией, которые продолжаются в приграничных с Украиной территориях.
Он сетует, что свет в домах и на предприятиях появляется нерегулярно.
Кроме того, он добавил, что без света сидят уже тысячи россиян, а инциденты на подстанциях продолжаются.
ГУР МО Украины напоминает: за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливо возмездие.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-