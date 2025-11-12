В Белгородской области России начались блекауты
ГУР
Читати українською

Главное управление разведки Украины сообщает, что в Белгородской области начались локальные блекауты в результате постоянных атак украинских войск на вражеские ТЭЦ.

Главные тезисы

  • Жители Белгородской области РФ жалуются на нерегулярное электроснабжение.
  • Указано, что Украина атакует российские ТЭЦ по нескольку раз в день.

Военной разведке Украины удалось перехватить разговор жителя Белгородской области РФ.

Во время него россиянин жаловался на проблемы с электроэнергией, которые продолжаются в приграничных с Украиной территориях.

Он сетует, что свет в домах и на предприятиях появляется нерегулярно.

Да у нас дома был свет, где-то через дом, через два — не было. У нас на работе то был, то нет. Утром раза три потух — погас, потух — загорелся, — рассказал россиянин.

Кроме того, он добавил, что без света сидят уже тысячи россиян, а инциденты на подстанциях продолжаются.

Пишут, что больше тысячи человек без света. По нам здесь хорошо лупят по подстанциям — прямо аж в день по два раза могут шандарахнуть, — делится москвит.

ГУР МО Украины напоминает: за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливо возмездие.

