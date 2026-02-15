У Росії панікують через новий масований удар України — відео

У країні-агресорці скаржаться, що Україна дедалі частіше здійснює масовані атаки на різні регіони РФ. Цього разу під удари потрапив Краснодарський край. Місцева влада панікує через пошкоджені резервуар з нафтопродуктами, склад і термінали, а також інші об'єкти.

Нова “бавовна” в Росії 14-15 лютого — як це було

Факт атаки одразу офіційно підтвердив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв

За словами останнього, в селищі Волна Темрюкського району через падіння уламків БПЛА спалахнув резервуар з нафтопродуктами.

Однак поки він не поспішає розкривати масштаби пожежі та збитків, та все ж додав, що серед цивільного населення — жертв немає.

На цьому тлі ворожий оперштаб заявив, що до ліквідації пожежі залучено 67 осіб, 20 одиниць техніки, у тому числі співробітники МНС Росії по Краснодарському краю.

Уже вранці 15 лютого губернатор Краснодарського краю почав панікувати через нову масовану атаку на регіон.

Глави муніципалітетів оперативно доповідають про ситуацію. Пошкодження є в селищі Волна Темрюкського району, в Сочі і в селі Юровка Анапи. Найскладніша ситуація — в селищі Волна. Там пошкодження отримали резервуар з нафтопродуктами, склад і термінали. Поширити

Окрім того, у Сочі згодом повідомили, що відбулися "найтриваліша масована атака" на російське місто.