У Росії панікують через новий масований удар України — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Росії панікують через новий масований удар України — відео

Нова “бавовна” в Росії 14-15 лютого - як це було
Read in English
Джерело:  online.ua

У країні-агресорці скаржаться, що Україна дедалі частіше здійснює масовані атаки на різні регіони РФ. Цього разу під удари потрапив Краснодарський край. Місцева влада панікує через пошкоджені резервуар з нафтопродуктами, склад і термінали, а також інші об'єкти.

Головні тези:

  • Міноборони РФ запевняє, що їхня ППО РФ нібито знешкодила 68 "українських безпілотників".
  • Влада Сочі стверджує, що місто пережило найтривалішу атаку за весь час війни.

Нова “бавовна” в Росії 14-15 лютого — як це було

Факт атаки одразу офіційно підтвердив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв

За словами останнього, в селищі Волна Темрюкського району через падіння уламків БПЛА спалахнув резервуар з нафтопродуктами.

Однак поки він не поспішає розкривати масштаби пожежі та збитків, та все ж додав, що серед цивільного населення — жертв немає.

На цьому тлі ворожий оперштаб заявив, що до ліквідації пожежі залучено 67 осіб, 20 одиниць техніки, у тому числі співробітники МНС Росії по Краснодарському краю.

Уже вранці 15 лютого губернатор Краснодарського краю почав панікувати через нову масовану атаку на регіон.

Глави муніципалітетів оперативно доповідають про ситуацію. Пошкодження є в селищі Волна Темрюкського району, в Сочі і в селі Юровка Анапи. Найскладніша ситуація — в селищі Волна. Там пошкодження отримали резервуар з нафтопродуктами, склад і термінали.

Окрім того, у Сочі згодом повідомили, що відбулися "найтриваліша масована атака" на російське місто.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Потужна "бавовна" у Бєлгороді — у місті почалися проблеми зі світлом і водою
Бєлгород
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" під Луганськом. Електропідстанція палає на тлі вибухів — відео
Луганськ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО ліквідувала 55 цілей під час відбиття атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Атака Росії на Україну - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?