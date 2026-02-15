У Росії панікують через новий масований удар України — відео

У країні-агресорці скаржаться, що Україна дедалі частіше здійснює масовані атаки на різні регіони РФ. Цього разу під удари потрапив Краснодарський край. Місцева влада панікує через пошкоджені резервуар з нафтопродуктами, склад і термінали, а також інші об'єкти.
Головні тези:
- Міноборони РФ запевняє, що їхня ППО РФ нібито знешкодила 68 "українських безпілотників".
- Влада Сочі стверджує, що місто пережило найтривалішу атаку за весь час війни.
Нова “бавовна” в Росії 14-15 лютого — як це було
Факт атаки одразу офіційно підтвердив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв
За словами останнього, в селищі Волна Темрюкського району через падіння уламків БПЛА спалахнув резервуар з нафтопродуктами.
Однак поки він не поспішає розкривати масштаби пожежі та збитків, та все ж додав, що серед цивільного населення — жертв немає.
На цьому тлі ворожий оперштаб заявив, що до ліквідації пожежі залучено 67 осіб, 20 одиниць техніки, у тому числі співробітники МНС Росії по Краснодарському краю.
Уже вранці 15 лютого губернатор Краснодарського краю почав панікувати через нову масовану атаку на регіон.
Окрім того, у Сочі згодом повідомили, що відбулися "найтриваліша масована атака" на російське місто.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-