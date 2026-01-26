"Бавовна" під Луганськом. Електропідстанція палає на тлі вибухів — відео

На північній околиці тимчасово окупованого Луганська, в місці, де знаходиться потужний енергетичний об’єкт, уранці 26 січня спостерігається пожежа.
Головні тези:
- На півночі Луганська виникла пожежа на електропідстанції, можливо в результаті нападу.
- Мешканці Кам'янобродського району спостерігають чорний дим та відчувають перебої в подачі електроенергії.
У Луганську горить електропідстанція після “прильоту”
Під окупованим Луганськом була атакована, ймовірно, електрична підстанція. Чорний дим спостерігають мешканці Кам'янобродського району на півночі міста.
Дещо раніше моніторингові канали писали, що в окупованому Луганську оголошено повітряну тривогу, чутні вибухи, працює ППО.
"Влада ЛНР" атаку поки не коментувала.
