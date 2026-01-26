"Бавовна" під Луганськом. Електропідстанція палає на тлі вибухів — відео
Категорія
Події
Дата публікації

"Бавовна" під Луганськом. Електропідстанція палає на тлі вибухів — відео

Луганськ
Джерело:  online.ua

На північній околиці тимчасово окупованого Луганська, в місці, де знаходиться потужний енергетичний об’єкт, уранці 26 січня спостерігається пожежа.

Головні тези:

  • На півночі Луганська виникла пожежа на електропідстанції, можливо в результаті нападу.
  • Мешканці Кам'янобродського району спостерігають чорний дим та відчувають перебої в подачі електроенергії.

У Луганську горить електропідстанція після “прильоту”

Під окупованим Луганськом була атакована, ймовірно, електрична підстанція. Чорний дим спостерігають мешканці Кам'янобродського району на півночі міста.

Також про можливе влучання по об'єкту критичної інфраструктури пишуть місцеві пабліки. Зазначається, що деякі мешканці поскаржилися на перебої в подачі електроенергії.

Дещо раніше моніторингові канали писали, що в окупованому Луганську оголошено повітряну тривогу, чутні вибухи, працює ППО.

"Влада ЛНР" атаку поки не коментувала.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували Афіпський НПЗ на Кубані — відео
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів зупинила роботу нафтоперекачувальної станції "Кропоткінська" на Кубані
дрон
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували НПЗ на російській Кубані — відео
бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?