Дрони атакували НПЗ на російській Кубані — відео

Фрагменти БПЛА впали у ніч проти 26 січня на території двох підприємств Слов'янська-на-Кубані, виникли пожежі, постраждала одна людина. Про це повідомив оперштаб Краснодарського краю РФ.
Головні тези:
- На НПЗ у Слов'янську-на-Кубані сталася атака дронів, що викликала пожежі та пошкодження.
- Місцеві мешканці свідчать про пожежу на місцевих підприємствах, а також уламки безпілотників у різних районах.
Дрони атакували НПЗ у Слов'янську-на-Кубані
Місцеві мешканці повідомляють про пожежу на місцевому НПЗ.
Також уламки безпілотників зафіксували у Сіверському та Абінському районах. Пошкоджено лінії електропередачі, будівлі шкіл та приватні будинки, вибито вікна, заявили у штабі.
За ніч нібито знищено 40 українських дронів, заявили в Міноборони країни-агресорки.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-