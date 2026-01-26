Дрони атакували НПЗ на російській Кубані — відео
Дрони атакували НПЗ на російській Кубані — відео

бавовна
Read in English
Джерело:  online.ua

Фрагменти БПЛА впали у ніч проти 26 січня на території двох підприємств Слов'янська-на-Кубані, виникли пожежі, постраждала одна людина. Про це повідомив оперштаб Краснодарського краю РФ.

Головні тези:

  • На НПЗ у Слов'янську-на-Кубані сталася атака дронів, що викликала пожежі та пошкодження.
  • Місцеві мешканці свідчать про пожежу на місцевих підприємствах, а також уламки безпілотників у різних районах.

Дрони атакували НПЗ у Слов'янську-на-Кубані

Місцеві мешканці повідомляють про пожежу на місцевому НПЗ.

Також уламки безпілотників зафіксували у Сіверському та Абінському районах. Пошкоджено лінії електропередачі, будівлі шкіл та приватні будинки, вибито вікна, заявили у штабі.

За ніч нібито знищено 40 українських дронів, заявили в Міноборони країни-агресорки.

34 — над територією Краснодарського краю, 4 — над акваторією Азовського моря, 1 — над територією Брянської області, 1 — над територією Калузької області.

