Дроны атаковали НПЗ на российской Кубани — видео

Фрагменты БПЛА упали в ночь на 26 января на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, возникли пожары, пострадал один человек. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края РФ.
Главные тезисы
- В ночь на 26 января дроны атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани, вызвав пожары и повреждения на предприятиях.
- Один человек пострадал в результате атаки дронов, которая была зафиксирована оперштабом Краснодарского края РФ.
Дроны атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани
Местные жители сообщают о пожаре на местном НПЗ.
Также обломки беспилотников зафиксировали в Северском и Абинском районах. Повреждены линии электропередачи, здания школ и частные дома, выбиты окна, заявили в штабе.
За ночь якобы уничтожены 40 украинских дронов, заявили в Минобороны страны-агрессоры.
