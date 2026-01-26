Дроны атаковали НПЗ на российской Кубани — видео
Проиcшествия
Дроны атаковали НПЗ на российской Кубани — видео

бавовна
Источник:  online.ua

Фрагменты БПЛА упали в ночь на 26 января на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, возникли пожары, пострадал один человек. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края РФ.

  • В ночь на 26 января дроны атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани, вызвав пожары и повреждения на предприятиях.
  • Один человек пострадал в результате атаки дронов, которая была зафиксирована оперштабом Краснодарского края РФ.

Дроны атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани

Местные жители сообщают о пожаре на местном НПЗ.

Также обломки беспилотников зафиксировали в Северском и Абинском районах. Повреждены линии электропередачи, здания школ и частные дома, выбиты окна, заявили в штабе.

За ночь якобы уничтожены 40 украинских дронов, заявили в Минобороны страны-агрессоры.

34 — над территорией Краснодарского края, 4 — над акваторией Азовского моря, 1 — над территорией Брянской области, 1 — над территорией Калужской области.

