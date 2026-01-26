"Бавовна" под Луганском. Электроподстанция пылает на фоне взрывов — видео

На северной окраине временно оккупированного Луганска в месте, где находится мощный энергетический объект, утром 26 января наблюдается пожар.
Главные тезисы
- На севере Луганска произошел пожар на электроподстанции, возможно, в результате нападения.
- Жители Каменобродского района столкнулись с черным дымом и перебоями в подаче электроэнергии из-за произошедшего инцидента.
В Луганске горит электроподстанция по прилету
Под оккупированным Луганском была атакована, вероятно, электрическая подстанция. Черный дым наблюдают жители Каменобродского района на севере города.
Несколько ранее мониторинговые каналы писали, что в оккупированном Луганске объявлена воздушная тревога, слышны взрывы, работает ПВО.
"Власть ЛНР" атаку пока не комментировала.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-