"Бавовна" под Луганском. Электроподстанция пылает на фоне взрывов — видео
Луганск
Читати українською
Источник:  online.ua

На северной окраине временно оккупированного Луганска в месте, где находится мощный энергетический объект, утром 26 января наблюдается пожар.

Главные тезисы

  • На севере Луганска произошел пожар на электроподстанции, возможно, в результате нападения.
  • Жители Каменобродского района столкнулись с черным дымом и перебоями в подаче электроэнергии из-за произошедшего инцидента.

В Луганске горит электроподстанция по прилету

Под оккупированным Луганском была атакована, вероятно, электрическая подстанция. Черный дым наблюдают жители Каменобродского района на севере города.

Также о возможном попадании по объекту критической инфраструктуры пишут местные паблики. Некоторые жители пожаловались на перебои в подаче электроэнергии.

Несколько ранее мониторинговые каналы писали, что в оккупированном Луганске объявлена воздушная тревога, слышны взрывы, работает ПВО.

"Власть ЛНР" атаку пока не комментировала.

