ЗРК "Шершень". Проект мультикалиберного комплекса ПВО разработали в Украине

Проект мультикалиберного комплекса ПВО разработали в Украине

Основной разработчик и интегратор решений — компания «Радионикс», входящая в состав Национальной Ассоциации Оборонной Промышленности Украины (NAUDI).

Зенитный ракетный комплекс "Шершень" оттестирован на пяти типах ракет. Это как советские ракеты, так и иностранного производства, а также перспективные украинские производства.

Это устраняет зависимость от одного поставщика, потому что они работают в конкурентной среде и хотят привязать заказчика к себе на десятки лет. И потом возникает ситуация, когда, условно, пусковые, а ракет нет и объем производства ракет, во-первых, небольшой, а во-вторых, они с каждым годом все дорожают и дорожают, — рассказал директор NAUDI Сергей Гончаров.

Макет ЗРК "Шершень"

В состав зенитного ракетного комплекса «Шершень» входят:

пункт управления радарной станции,

пусковые установки,

пуско-заряжающие машины,

транспортно-зарядные машины

Пусковая установка предлагается по аналогии с израильским ЗРК Barak, когда пусковой блок снимают с машины с помощью системы мультилифт и оставляют на земле как отдельный автономный объект.

Комплекс не привязан к конкретной радиолокационной станции.

Под комплекс может адаптироваться радар, согласно пожеланиям заказчика. То есть нет такой жесткой привязки, что здесь должен быть только Thales, или здесь должен быть только HENSOLDT, или должен там Teledyne, Girafe, еще какой-нибудь радар. То есть это все можно адаптировать и система управления, она очень гибкая, ну и по меньшей мере втрое дешевле мировой. Поделиться

ЗРК "Шершень" может также работать с системой "Кречет", с помощью которого также получается информация от других РЛС и источников обнаружения воздушных целей.

Технические характеристики по дальности поражения зависят от конкретной ракеты, которая будет использовать комплекс. Например, на макете пусковой установки в транспортном положении стоят ракеты Р-27, в варианте Р-27ЕТ1 с тепловой головкой самонаведения используются на индийском ЗРК Samar-2, там дальность поражения воздушной цели не превышает 20 километров.

Согласно возможностям ракет комплекс это комплекс малой дальности по аналогии с германским IRIS-T SLM или норвежско-американским NASAMS.