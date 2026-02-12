ЗРК "Шершень". Проект мультикалиберного комплекса ПВО разработали в Украине

На выставке World Defense Show 2026, продолжающейся в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, представили проект украинского мультикалиберного ЗРК «Шершень».
Главные тезисы
- ЗРК Шершень разработан украинской компанией Радионикс и прошел успешное тестирование на пяти типах ракет, что позволяет избежать зависимости от одного поставщика.
- Комплекс включает в себя пункт управления радарной станции, пусковые установки и другие составляющие, обладает гибкой системой управления и может адаптироваться под пожелания заказчика.
Проект мультикалиберного комплекса ПВО разработали в Украине
Основной разработчик и интегратор решений — компания «Радионикс», входящая в состав Национальной Ассоциации Оборонной Промышленности Украины (NAUDI).
Зенитный ракетный комплекс "Шершень" оттестирован на пяти типах ракет. Это как советские ракеты, так и иностранного производства, а также перспективные украинские производства.
Это устраняет зависимость от одного поставщика, потому что они работают в конкурентной среде и хотят привязать заказчика к себе на десятки лет. И потом возникает ситуация, когда, условно, пусковые, а ракет нет и объем производства ракет, во-первых, небольшой, а во-вторых, они с каждым годом все дорожают и дорожают, — рассказал директор NAUDI Сергей Гончаров.
В состав зенитного ракетного комплекса «Шершень» входят:
пункт управления радарной станции,
пусковые установки,
пуско-заряжающие машины,
транспортно-зарядные машины
Пусковая установка предлагается по аналогии с израильским ЗРК Barak, когда пусковой блок снимают с машины с помощью системы мультилифт и оставляют на земле как отдельный автономный объект.
Комплекс не привязан к конкретной радиолокационной станции.
ЗРК "Шершень" может также работать с системой "Кречет", с помощью которого также получается информация от других РЛС и источников обнаружения воздушных целей.
Технические характеристики по дальности поражения зависят от конкретной ракеты, которая будет использовать комплекс. Например, на макете пусковой установки в транспортном положении стоят ракеты Р-27, в варианте Р-27ЕТ1 с тепловой головкой самонаведения используются на индийском ЗРК Samar-2, там дальность поражения воздушной цели не превышает 20 километров.
Согласно возможностям ракет комплекс это комплекс малой дальности по аналогии с германским IRIS-T SLM или норвежско-американским NASAMS.
