Германия предоставит Украине ЗРК Patriot и боеприпасы для Gepard — что известно

Германия внесет вклад в укрепление украинской противовоздушной обороны, в частности, предоставив Украине пять систем Patriot и боеприпасы для зенитных систем Gepard, а также профинансирует украинское производство дальнобойных дронов для поддержки наступательных возможностей Украины.
Главные тезисы
- Германия предоставляет Украине пять систем Patriot и боеприпасы для зенитных систем Gepard.
- Поддержка со стороны Германии, США и других стран поможет украинским силам в защите от агрессии.
- Соглашение направлено на ослабление возможностей России и укрепление украинской обороны.
Новые Patriot и боеприпасы для Gepard: что пообещала Германия Украине
Об этом заявил Борис Писториус, министр обороны Германии, выступивший на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Партнеры «тесно и в духе взаимного доверия» будут координировать свои действия в течение нескольких дней для организации этого процесса, добавил министр.
Я уже хочу поблагодарить командующего силами НАТО в Европе Алекса Гринкевича за его поддержку в успешной координации.
Он также выразил благодарность Бельгии, Дании, Швеции и Норвегии за их значительный вклад в этот процесс.
Кроме того, по его словам, Германия вместе с Великобританией предоставит «220 тыс. патронов калибра 35 мм для зенитных пушечных систем Gepard в сжатые сроки и за деньги Германии для защиты украинского неба».
Писториус подчеркнул, что Германия намерена поддерживать Вооруженные силы Украины в их наступательных усилиях, направленных на ослабление возможностей России в воздухе.
Поэтому мы финансируем комплексные закупки дальнобойных беспилотников украинского производства. Эти системы уже доказывают свою ценность в поле боя. Они уничтожают российские самолеты, дроны и ракеты на земле задолго до того, как они смогут представлять угрозу Украине, ее городам или инфраструктуре.
Первые системы, финансируемые Германией, будут доставлены Вооруженным силам Украины в течение следующих дней и будут готовы к немедленному использованию.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-