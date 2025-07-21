Германия предоставит Украине ЗРК Patriot и боеприпасы для Gepard — что известно
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Германия предоставит Украине ЗРК Patriot и боеприпасы для Gepard — что известно

Patriot
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Источник:  Укринформ

Германия внесет вклад в укрепление украинской противовоздушной обороны, в частности, предоставив Украине пять систем Patriot и боеприпасы для зенитных систем Gepard, а также профинансирует украинское производство дальнобойных дронов для поддержки наступательных возможностей Украины.

Главные тезисы

  • Германия предоставляет Украине пять систем Patriot и боеприпасы для зенитных систем Gepard.
  • Поддержка со стороны Германии, США и других стран поможет украинским силам в защите от агрессии.
  • Соглашение направлено на ослабление возможностей России и укрепление украинской обороны.

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Об этом заявил Борис Писториус, министр обороны Германии, выступивший на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Я договорился с (министром обороны США — ред.) Питом Гегсетом во время поездки в Вашингтон на прошлой неделе, что Германия внесет свой вклад в скорейшее предоставление пяти крайне необходимых систем Patriot.

Борис Писториус

Борис Писториус

Министр обороны Германии

Партнеры «тесно и в духе взаимного доверия» будут координировать свои действия в течение нескольких дней для организации этого процесса, добавил министр.

Я уже хочу поблагодарить командующего силами НАТО в Европе Алекса Гринкевича за его поддержку в успешной координации.

Он также выразил благодарность Бельгии, Дании, Швеции и Норвегии за их значительный вклад в этот процесс.

Лишь через несколько недель после запуска инициативы уже есть признаки того, что мы можем значительно превзойти наши прошлогодние успехи.

Кроме того, по его словам, Германия вместе с Великобританией предоставит «220 тыс. патронов калибра 35 мм для зенитных пушечных систем Gepard в сжатые сроки и за деньги Германии для защиты украинского неба».

Писториус подчеркнул, что Германия намерена поддерживать Вооруженные силы Украины в их наступательных усилиях, направленных на ослабление возможностей России в воздухе.

Поэтому мы финансируем комплексные закупки дальнобойных беспилотников украинского производства. Эти системы уже доказывают свою ценность в поле боя. Они уничтожают российские самолеты, дроны и ракеты на земле задолго до того, как они смогут представлять угрозу Украине, ее городам или инфраструктуре.

Первые системы, финансируемые Германией, будут доставлены Вооруженным силам Украины в течение следующих дней и будут готовы к немедленному использованию.

Это четкий сигнал Путину. Затягивание войны будет обходиться все дороже. Украина будет продолжать успешно противостоять военной машине Путина и ослаблять ее каждый день. Наша обязанность активно поддерживать наших украинских друзей в этом смысле. Вместе мы должны остановить его военную машину, объединив усилия.

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