Германия не подтвердила отправку Patriot Украине вопреки громким заявлениям Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

Германия не подтвердила отправку Patriot Украине вопреки громким заявлениям Трампа

Patriot
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Источник:  DW

Представитель Министерства обороны Германии не смог подтвердить отправку в Украину компонентов систем противовоздушной обороны Patriot, о чем ранее заявил президент США Дональд Трамп.

Главные тезисы

  • Представитель Минобороны Германии не подтвердил поставку компонентов системы Patriot в Украину, как заявил Трамп.
  • Подготовка к переброске дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot украинским ВСУ уже ведется.

Германия опровергла заявления Трампа об отправке Patriot Украине

Я не могу подтвердить, что сейчас что-то находится в пути.

15 июля президент США Дональд Трамп заявил, что уже начались поставки ракет для Patriot в Украину из Германии.

Он заверил, что "они уходят из Германии, а затем Германия их замещает и во всех случаях США получают полную оплату".

16 июля представитель немецкого Минобороны сообщил, что 21 июля состоится встреча участников Контактной группы по обороне Украины (так называемый формат "Рамштайн"), на которой будут обсуждаться варианты ускорения снабжения Вооруженными силами Украины комплексов Patriot.

Подготовку к быстрому опрокидыванию дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot в Украину уже ведут. Об этом заявил командующий войсками НАТО Алексус Гринкевич.

Подготовка уже ведется, мы очень тесно сотрудничаем с немцами по передаче Patriot. Мне дали указание действовать как можно скорее, — сказал он на конференции в немецком городе Висбаден.

Алексус Гринкевич

Алексус Гринкевич

Командующий войсками НАТО

14 июля Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, согласно которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Британское новостное агентство Reuters написало, что обещание президента США Дональда Трампа предоставить Украине дополнительное оружие, в частности системы противоракетной обороны Patriot, на средства партнеров, стало неожиданностью даже для близких союзников США — все выглядит так, что они узнали об этом не заранее, а лишь в момент объявления.

Сообщалось, что теперь наступает самая сложная часть — договориться о том, кто действительно отдаст свои ценные системы, включая ракетные батареи Patriot, в которых очень нуждается Киев.

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