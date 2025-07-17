Німеччина не підтвердила відправлення Patriot Україні попри гучні заяви Трампа

Представник Міністерства оборони Німеччини не зміг підтвердити відправлення в Україну компонентів систем протиповітряної оборони Patriot, про що раніше заявив президент США Дональд Трамп.

Німеччина спростувала заяви Трампа щодо відправлення Patriot Україні

Я не можу підтвердити, що зараз щось перебуває в дорозі. Поширити

15 липня президент США Дональд Трамп заявив, що вже почалося постачання ракет для Patriot в Україну з Німеччини.

Він запевнив, що "вони йдуть з Німеччини, а потім Німеччина їх заміщає, і у всіх випадках США отримують повну оплату".

16 липня представник німецького Міноборони повідомив, що 21 липня відбудеться зустріч учасників Контактної групи з оборони України (так званий формат "Рамштайн"), на якій обговорюватимуть варіанти прискорення постачання Збройним силам України комплексів Patriot.

Підготовку до швидкого перекидання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot в Україну вже ведуть. Про це заявив командувач військами НАТО Алексус Гринкевич.

Підготовка вже ведеться, ми дуже тісно співпрацюємо з німцями з питання передачі Patriot. Мені дали вказівку діяти якомога швидше, — сказав він на конференції в німецькому місті Вісбаден. Алексус Гринкевич Командувач військами НАТО

14 липня Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою постачання американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Британське новинне агентство Reuters написало, що обіцянка президента США Дональда Трампа надати Україні додаткову зброю, зокрема, системи протиракетної оборони Patriot, коштом партнерів, стала несподіванкою навіть для близьких союзників США — все виглядає так, що вони дізналися про це не заздалегідь, а лише в момент оголошення.

Повідомлялося, що тепер настає найскладніша частина — домовитися про те, хто насправді віддасть свої цінні системи, включаючи ракетні батареї Patriot, яких дуже потребує Київ.