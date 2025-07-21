Німеччина надасть Україні ЗРК Patriot та боєприпаси для Gepard — що відомо
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Німеччина надасть Україні ЗРК Patriot та боєприпаси для Gepard — що відомо

Patriot
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Джерело:  Укрінформ

Німеччина зробить внесок у зміцнення української протиповітряної оборони, зокрема, надавши Україні п'ять систем Patriot та боєприпаси для зенітних систем Gepard, а також профінансує українське виробництво далекобійних дронів для підтримки наступальних можливостей України.

Головні тези:

  • Німеччина надасть п'ять систем Patriot та боєприпаси для зенітних систем Gepard для посилення української протиповітряної оборони.
  • Партнерства та взаємодія Німеччини, США та інших країн допоможуть надати важливу підтримку українським силам у негайному захисті.
  • Угода між Німеччиною та Україною спрямована на послаблення можливостей Росії та умовляє підтримку українських військових у протистоянні з агресією.

Нові Patriot та боєприпаси для Gepard: що пообіцяла Німеччина Україні

Про це заявив Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, який виступив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

Я домовився з (міністром оборони США — ред.) Пітом Гегсетом під час поїздки до Вашингтона минулого тижня, що Німеччина зробить свій внесок у якомога швидше надання п'яти вкрай необхідних систем Patriot.

Борис Пісторіус

Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини

Партнери «тісно та в дусі взаємної довіри» координуватимуть свої дії протягом наступних кількох днів для організації цього процесу, додав міністр.

Я вже хочу подякувати командувачу сил НАТО в Європі Алексу Гринкевичу за його підтримку в успішній координації.

Він також висловив подяку Бельгії, Данії, Швеції та Норвегії за їхній значний внесок у цей процес.

Лише через кілька тижнів після запуску ініціативи, вже є ознаки того, що ми можемо значно перевершити наші минулорічні успіхи.

Крім того, за його словами Німеччина разом із Великою Британією надасть «220 тис. набоїв калібру 35 мм для зенітних гарматних систем Gepard у стислі терміни та за гроші Німеччини для захисту українського неба».

Пісторіус наголосив, що Німеччина також має намір підтримувати Збройні сили України в їхніх наступальних зусиллях, спрямованих на послаблення можливостей Росії у повітрі.

Саме тому ми фінансуємо комплексні закупівлі далекобійних безпілотників українського виробництва. Ці системи вже доводять свою цінність на полі бою. Вони знищують російські літаки, дрони та ракети на землі задовго до того, як вони зможуть становити загрозу Україні, її містам чи інфраструктурі.

Перші системи, що фінансуються Німеччиною, будуть доставлені Збройним силам України протягом наступних днів і будуть готові до негайного використання. І ми збираємося ще більше посилити цей потенціал, надаючи додаткові інвестиції та організовуючи тісну технічну співпрацю між німецькою та українською оборонними промисловостями.

Це чіткий сигнал Путіну. Затягування війни обходитиметься дедалі дорожче. Україна продовжуватиме успішно протистояти військовій машині Путіна та послаблюватиме її щодня. Наш обов’язок — активно підтримувати наших українських друзів у цьому сенсі. Разом ми маємо зупинити його військову машину, об’єднавши зусилля.

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