Украина вооружилась еще двумя ЗРК Patriot

В оборонном ведомстве Украины назвали пять основных преимуществ этих систем ПВО и заявили о новых ЗРК этого типа на боевом дежурстве.
Главные тезисы
- Украина вооружилась двумя зенитными ракетными комплексами Patriot, что обеспечивает эффективную защиту от российских ракет.
- Система Patriot способна уничтожать различные типы целей, включая гиперзвуковые, обладает высокой точностью.
- Основные преимущества системы Patriot включают в себя универсальность, высокую точность поражения целей, многозадачность и автоматичность.
Украина допустила к боевому дежурству еще два ЗРК Patriot
Украина вооружилась еще двумя зенитными ракетными комплексами Patriot, уже развернутыми для защиты неба от российских ракет.
Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.
В частности, по словам министра обороны Украины Дениса Шмигаля, этого удалось добиться благодаря недавним договоренностям с правительством Германии.
В оборонном ведомстве напомнили, что Patriot — это американский зенитный ракетный комплекс, являющийся одной из самых совершенных систем ПВО в мире.
В этой связи Минобороны назвало основные преимущества систем Patriot.
Универсальность. Комплекс уничтожает различные аэродинамические и баллистические цели, включая гиперзвуковые. Ракеты Patriot поражают гиперзвуковые ракеты "Циркон" и "Кинжал", развивающие скорости до 11 000 и до 16 000 км/ч соответственно.
Высокая эффективность. Сверхточный радар Patriot использует технологии, позволяющие одновременно обнаруживать и сопровождать разные цели. Ракеты комплекса Patriot (особенно версия PAC-3 MSE) имеют высокую точность, поражают цели прямой наводкой, что важно для защиты от баллистических ракет.
Многозадачность. Отмечается, что одна батарея Patriot обнаруживает одновременно до 100 целей и сопровождает до 8 целей. В-четвертых, это автоматичность: возможность работы в автоматическом режиме позволяет Patriot мгновенно реагировать на угрозы, что важно для перехвата гиперзвуковых ракет.
Автоматичность. Возможность работать в автоматическом режиме позволяет Patriot мгновенно реагировать на угрозы, что важно для перехвата гиперзвуковых ракет.
Дальность и высота. В Минобороны подчеркнули, что Patriot поражает воздушные цели на высоте до 24 км и расстоянии до 160 км, закрывающих обширные территории.
В настоящее время комплексы ПВО Patriot защищают украинские города и критическую инфраструктуру. Снижают потери от вражеских ударов крылатыми и баллистическими ракетами по энергетике и гражданским объектам.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-