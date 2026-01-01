Украина вооружилась еще двумя ЗРК Patriot
Украина вооружилась еще двумя ЗРК Patriot

Минобороны Украины
ЗРК Patriot
В оборонном ведомстве Украины назвали пять основных преимуществ этих систем ПВО и заявили о новых ЗРК этого типа на боевом дежурстве.

Главные тезисы

  • Украина вооружилась двумя зенитными ракетными комплексами Patriot, что обеспечивает эффективную защиту от российских ракет.
  • Система Patriot способна уничтожать различные типы целей, включая гиперзвуковые, обладает высокой точностью.
  • Основные преимущества системы Patriot включают в себя универсальность, высокую точность поражения целей, многозадачность и автоматичность.

Украина допустила к боевому дежурству еще два ЗРК Patriot

Украина вооружилась еще двумя зенитными ракетными комплексами Patriot, уже развернутыми для защиты неба от российских ракет.

Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.

Еще два комплекса противовоздушной обороны Patriot встали в защиту украинских городов и критической инфраструктуры.

В частности, по словам министра обороны Украины Дениса Шмигаля, этого удалось добиться благодаря недавним договоренностям с правительством Германии.

В оборонном ведомстве напомнили, что Patriot — это американский зенитный ракетный комплекс, являющийся одной из самых совершенных систем ПВО в мире.

Предназначен для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет. Patriot способен сбивать высокоскоростные и сложные цели, обеспечивая многослойную защиту для стратегических объектов и крупных городов.

В этой связи Минобороны назвало основные преимущества систем Patriot.

  1. Универсальность. Комплекс уничтожает различные аэродинамические и баллистические цели, включая гиперзвуковые. Ракеты Patriot поражают гиперзвуковые ракеты "Циркон" и "Кинжал", развивающие скорости до 11 000 и до 16 000 км/ч соответственно.

  2. Высокая эффективность. Сверхточный радар Patriot использует технологии, позволяющие одновременно обнаруживать и сопровождать разные цели. Ракеты комплекса Patriot (особенно версия PAC-3 MSE) имеют высокую точность, поражают цели прямой наводкой, что важно для защиты от баллистических ракет.

  3. Многозадачность. Отмечается, что одна батарея Patriot обнаруживает одновременно до 100 целей и сопровождает до 8 целей. В-четвертых, это автоматичность: возможность работы в автоматическом режиме позволяет Patriot мгновенно реагировать на угрозы, что важно для перехвата гиперзвуковых ракет.

  4. Автоматичность. Возможность работать в автоматическом режиме позволяет Patriot мгновенно реагировать на угрозы, что важно для перехвата гиперзвуковых ракет.

  5. Дальность и высота. В Минобороны подчеркнули, что Patriot поражает воздушные цели на высоте до 24 км и расстоянии до 160 км, закрывающих обширные территории.

В настоящее время комплексы ПВО Patriot защищают украинские города и критическую инфраструктуру. Снижают потери от вражеских ударов крылатыми и баллистическими ракетами по энергетике и гражданским объектам.

