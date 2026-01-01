Україна озброїлась ще двома ЗРК Patriot
Україна озброїлась ще двома ЗРК Patriot

Міноборони України
Patriot

В оборонному відомстві України назвали п’ять основних переваг цих систем ППО і заявили про нові ЗРК цього типу на бойовому чергуванні.

Головні тези:

  • Зенітні ракетні комплекси Patriot забезпечують українські міста та критичну інфраструктуру ефективним захистом від російських ракет.
  • Patriot здатен знищувати різні аеродинамічні та балістичні цілі, включно з гіперзвуковими, та має високу точність ураження цілей.
  • Системи Patriot володіють високою універсальністю, багатозадачністю та автоматичністю, спроможні працювати в автоматичному режимі та реагувати на загрози.

Україна допустила до бойового чергування ще два ЗРК Patriot

Україна озброїлась ще двома зенітними ракетними комплексами Patriot, які вже розгорнуті для захисту неба від російських ракет.

Про це заявили у Міністерстві оборони України.

Ще два комплекси протиповітряної оборони Patriot стали на захист українських міст та критичної інфраструктури.

Зокрема, за словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, цього вдалось досягти завдяки нещодавнім домовленостям з урядом Німеччини.

В оборонному відомстві нагадали, що Patriot — це американський зенітний ракетний комплекс, який є одною з найдосконаліших систем ППО у світі.

Призначений для знищення літаків, крилатих та балістичних ракет. Patriot здатен збивати високошвидкісні та складні цілі, забезпечуючи багатошаровий захист для стратегічних об'єктів та великих міст.

У зв’язку з цим Міноборони назвало основні переваги систем Patriot.

  1. Універсальність. Комплекс знищує різні аеродинамічні та балістичні цілі, включно з гіперзвуковими. Ракети Patriot уражають гіперзвукові ракети "Циркон" та "Кинджал", які розвивають швидкості до 11 000 та до 16 000 км/год відповідно.

  2. Висока ефективність. Надточний радар Patriot використовує технології, які дозволяють одночасно виявляти та супроводжувати різні цілі. Ракети комплексу Patriot (особливо версія PAC-3 MSE) мають високу точність, уражають цілі прямим наведенням, що важливо для захисту від балістичних ракет.

  3. Багатозадачність. Зазначається, що одна батарея Patriot одночасно виявляє до 100 цілей і супроводжує до 8 цілей. По-четверте, це автоматичність: можливість працювати в автоматичному режимі дозволяє Patriot миттєво реагувати на загрози, що важливо для перехоплення гіперзвукових ракет.

  4. Автоматичність. Можливість працювати в автоматичному режимі дозволяє Patriot миттєво реагувати на загрози, що важливо для перехоплення гіперзвукових ракет.

  5. Дальність і висота. У Міноборони наголосили, що Patriot уражає повітряні цілі на висоті до 24 км і відстані до 160 км, закривають великі території.

Нині комплекси ППО Patriot захищають українські міста і критичну інфраструктуру. Знижують втрати від ворожих ударів крилатими та балістичними ракетами по енергетиці та цивільних об'єктах.

