Зеленський озвучив кількість необхідних Україні систем ППО Patriot

Україна хоче замовити у Сполучених Штатів 27 систем протиповітряної оборони Patriot для захисту українського неба від загроз. А поки в США будуть виготовлятися ці системи, країни Європи можуть позичити Україні свої Patriot.

Україна хоче замовити у США 27 ППО Patriot

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, Україна зараз тісно співпрацює з партнерами для захисту українського повітряного простору від російських дронів. Але поки що справа не просувається — Британія та союзники не хочуть відправляти винищувачі для патрулювання.

Також Зеленський зазначив, що Україна хоче замовити в американського виробника 27 систем ППО Patriot. Але поки вони виготовляються, Україна розглядає варіант "позичити" аналогічні системи у європейських держав.

25 жовтня Зеленський під час засідання "коаліції рішучих" закликав європейських партнерів надати Україні системи ППО Patriot. За його словами, Київ повернув би їх одразу після отримання від США замовлених батарей ППО.

Зеленський також підкреслив, що Україна зможе отримати нові системи Patriot значно швидше — у тому разі, якщо європейські країни пропустять Київ в черзі на закупівлю у США.