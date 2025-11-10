Зеленський озвучив кількість необхідних Україні систем ППО Patriot

Україна хоче замовити у Сполучених Штатів 27 систем протиповітряної оборони Patriot для захисту українського неба від загроз. А поки в США будуть виготовлятися ці системи, країни Європи можуть позичити Україні свої Patriot.
Головні тези:
- Україна має намір замовити 27 систем ППО Patriot у США для захисту свого повітряного простору.
- Зеленський закликав європейські країни позичити Україні системи Patriot до отримання замовлених у США.
- Мета замовлення нових систем - захист українського неба від російських дронів та загроз.
Україна хоче замовити у США 27 ППО Patriot
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю The Guardian.
Також Зеленський зазначив, що Україна хоче замовити в американського виробника 27 систем ППО Patriot. Але поки вони виготовляються, Україна розглядає варіант "позичити" аналогічні системи у європейських держав.
25 жовтня Зеленський під час засідання "коаліції рішучих" закликав європейських партнерів надати Україні системи ППО Patriot. За його словами, Київ повернув би їх одразу після отримання від США замовлених батарей ППО.
Зеленський також підкреслив, що Україна зможе отримати нові системи Patriot значно швидше — у тому разі, якщо європейські країни пропустять Київ в черзі на закупівлю у США.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-