Зеленский озвучил количество необходимых Украине систем ПВО Patriot
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский озвучил количество необходимых Украине систем ПВО Patriot

Зеленский
Read in English
Читати українською
Источник:  The Guardian

Украина хочет заказать у Соединенных Штатов 27 систем противовоздушной обороны Patriot для защиты украинского неба от угроз. А пока в США будут производиться эти системы, страны Европы могут одолжить Украине свои Patriot.

Главные тезисы

  • Украина намерена заказать 27 систем ПВО Patriot в США для защиты своего воздушного пространства.
  • Зеленский призвал европейские страны одолжить Украине системы Patriot для защиты неба до получения заказанных в США.
  • Цель заказа новых систем - обеспечить защиту украинского воздушного пространства от российских дронов и других угроз.

Украина хочет заказать в США 27 ПВО Patriot

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью The Guardian.

По его словам, Украина сейчас тесно сотрудничает с партнерами по защите украинского воздушного пространства от российских дронов. Но пока дело не продвигается — Великобритания и союзники не хотят отправлять истребители для патрулирования.

Также Зеленский отметил, что Украина хочет заказать у американского производителя 27 систем ПВО Patriot. Но пока они производятся, Украина рассматривает вариант "одолжить" аналогичные системы у европейских государств.

25 октября Зеленский во время заседания "коалиции решительных" призвал европейских партнеров предоставить Украине системы ПВО Patriot. По его словам, Киев вернул бы их сразу после получения от США заказанных батарей ПВО.

Зеленский также подчеркнул, что Украина сможет получить новые системы Patriot гораздо быстрее — в том случае, если европейские страны пропустят Киев в очереди на закупку у США.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ЗРК Patriot от Израиля уже месяц работает в Украине
Patriot
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Покупка 25 систем Patriot для Украины. Зеленский анонсировал подготовку контракта
Patriot
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Германия передала Украине новые Patriot
Владимир Зеленский
Украине удалось усилить свою ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?