Зеленский озвучил количество необходимых Украине систем ПВО Patriot

Украина хочет заказать у Соединенных Штатов 27 систем противовоздушной обороны Patriot для защиты украинского неба от угроз. А пока в США будут производиться эти системы, страны Европы могут одолжить Украине свои Patriot.
Главные тезисы
- Украина намерена заказать 27 систем ПВО Patriot в США для защиты своего воздушного пространства.
- Зеленский призвал европейские страны одолжить Украине системы Patriot для защиты неба до получения заказанных в США.
- Цель заказа новых систем - обеспечить защиту украинского воздушного пространства от российских дронов и других угроз.
Украина хочет заказать в США 27 ПВО Patriot
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью The Guardian.
Также Зеленский отметил, что Украина хочет заказать у американского производителя 27 систем ПВО Patriot. Но пока они производятся, Украина рассматривает вариант "одолжить" аналогичные системы у европейских государств.
25 октября Зеленский во время заседания "коалиции решительных" призвал европейских партнеров предоставить Украине системы ПВО Patriot. По его словам, Киев вернул бы их сразу после получения от США заказанных батарей ПВО.
Зеленский также подчеркнул, что Украина сможет получить новые системы Patriot гораздо быстрее — в том случае, если европейские страны пропустят Киев в очереди на закупку у США.
