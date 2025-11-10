Зеленский озвучил количество необходимых Украине систем ПВО Patriot

Украина хочет заказать у Соединенных Штатов 27 систем противовоздушной обороны Patriot для защиты украинского неба от угроз. А пока в США будут производиться эти системы, страны Европы могут одолжить Украине свои Patriot.

Украина хочет заказать в США 27 ПВО Patriot

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью The Guardian.

По его словам, Украина сейчас тесно сотрудничает с партнерами по защите украинского воздушного пространства от российских дронов. Но пока дело не продвигается — Великобритания и союзники не хотят отправлять истребители для патрулирования. Поделиться

Также Зеленский отметил, что Украина хочет заказать у американского производителя 27 систем ПВО Patriot. Но пока они производятся, Украина рассматривает вариант "одолжить" аналогичные системы у европейских государств.

25 октября Зеленский во время заседания "коалиции решительных" призвал европейских партнеров предоставить Украине системы ПВО Patriot. По его словам, Киев вернул бы их сразу после получения от США заказанных батарей ПВО.

Зеленский также подчеркнул, что Украина сможет получить новые системы Patriot гораздо быстрее — в том случае, если европейские страны пропустят Киев в очереди на закупку у США.