Україна рознесла вщент 3 райони зосередження армії РФ
Україна рознесла вщент 3 райони зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 14 лютого ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно атаквали три райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочалася 1453-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 205 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 15 лютого 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 253 270 (+1 250) осіб

  • танків — 11 672 (+4) од.

  • бойових броньованих машин — 24 037 (+6) од.

  • артилерійських систем — 37 293 (+11) од.

  • РСЗВ — 1 648 (+3) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 134 858 (+552) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 78 485 (+97) од.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 52 авіаційних ударів, скинувши 170 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили для ураження 4316 дронів-камікадзе та здійснили 2875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 83 — з реактивних систем залпового вогню.

