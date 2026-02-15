Україна рознесла вщент 3 райони зосередження армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 14 лютого ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно атаквали три райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1453-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 205 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 15 лютого 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 253 270 (+1 250) осіб
танків — 11 672 (+4) од.
бойових броньованих машин — 24 037 (+6) од.
артилерійських систем — 37 293 (+11) од.
РСЗВ — 1 648 (+3) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 134 858 (+552) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 78 485 (+97) од.
За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 52 авіаційних ударів, скинувши 170 керованих авіаційних бомб.
Крім цього, залучили для ураження 4316 дронів-камікадзе та здійснили 2875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 83 — з реактивних систем залпового вогню.
