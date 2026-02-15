Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас стверджує, що головним парадоксом поточних мирних перемовин є те, що Росії планують віддати більше територій, ніж вона заювала протягом останніх 4 років.

Каллас заявила про вразливість Росії

Політикиня закликала всіх учасників мирного процесу не забувати, що Росія "ледь просунулася" за лінію фронту 2014 року ціною 1,2 мільйона жертв.

Попри це, диктатор Путін насмілився висувати абсолютно неадекватні умови для завершення війни проти України.

Сьогодні Росія розбита, її економіка в руїнах, вона відірвана від європейських енергетичних ринків, а її власні громадяни тікають. Насправді найбільша загроза, яку зараз представляє Росія, полягає в тому, що вона отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою. Кая Каллас Глава дипломатії ЄС

На цьому тлі вона вкотре закликала членів ЄС сформувати спільний підхід до мирного процесу.

За словами Каллас, абсурдні вимоги Кремля не можуть бути задоволені лише тому, що Путіну так захотілося.