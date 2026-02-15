Каллас пояснила, як Путін хоче всі обдурити під час мирних перемовин

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас стверджує, що головним парадоксом поточних мирних перемовин є те, що Росії планують віддати більше територій, ніж вона заювала протягом останніх 4 років.
Головні тези:
- Каллас назвала мінімум, на який повинна піти Росія.
- Насамперед йдеться про репарації для України, повернення викрадених дітей та жодної амністії за воєнні злочини.
Каллас заявила про вразливість Росії
Політикиня закликала всіх учасників мирного процесу не забувати, що Росія "ледь просунулася" за лінію фронту 2014 року ціною 1,2 мільйона жертв.
Попри це, диктатор Путін насмілився висувати абсолютно неадекватні умови для завершення війни проти України.
На цьому тлі вона вкотре закликала членів ЄС сформувати спільний підхід до мирного процесу.
За словами Каллас, абсурдні вимоги Кремля не можуть бути задоволені лише тому, що Путіну так захотілося.
