Военный эксперт Валентин Бадрак склоняется к мнению, что вторжение России на территорию Европы может начаться в этом году. Главная проблема заключается в том, что союзники Украины пока не готовы к такому развитию событий.
Главные тезисы
- Украина превосходит войска НАТО во многих областях.
- Сейчас у Путина есть "хитрый шанс" на гибридную атаку.
Чего дальше ждать от Путина
Валентин Бадрак решил прокомментировать данные об обучении НАТО в Эстонии в мае 2025 года.
Что важно понимать, во время их украинские воины фактически продемонстрировали серьезные пробелы в работе Альянса.
По мнению эксперта, эта красноречивая новость появилась сейчас не просто так.
Как отметил Бадрак, вполне вероятно, прямое столкновение с Россией уже в ближайший год — полтора, а не в каких-то дальних сроках — до 30 года, как это трактуют временами разведки западных стран.
