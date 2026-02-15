Военный эксперт Валентин Бадрак склоняется к мнению, что вторжение России на территорию Европы может начаться в этом году. Главная проблема заключается в том, что союзники Украины пока не готовы к такому развитию событий.

Чего дальше ждать от Путина

Валентин Бадрак решил прокомментировать данные об обучении НАТО в Эстонии в мае 2025 года.

Что важно понимать, во время их украинские воины фактически продемонстрировали серьезные пробелы в работе Альянса.

По мнению эксперта, эта красноречивая новость появилась сейчас не просто так.

Сейчас очень много разговоров о том, что у Европы есть единственный шанс избежать огромных проблем, мягко говоря, — отметил он. Поделиться

Как отметил Бадрак, вполне вероятно, прямое столкновение с Россией уже в ближайший год — полтора, а не в каких-то дальних сроках — до 30 года, как это трактуют временами разведки западных стран.