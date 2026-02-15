Путін може розпочати вторгнення в Європу вже в 2026 році

Військовий експерт Валентин Бадрак схиляється до думки, що вторгнення Росії на територію Європи може розпочатися в цьому році. Головна проблема полягає в тому, що союзники України поки не готові до такого розвитку подій.

Чого далі очікувати від Путіна

Валентин Бадрак вирішив прокоментувати дані про навчання НАТО в Естонії в травні 2025 року.

Що важливо розуміти, під час них українські воїни фактично продемонстрували серйозні прогалини в роботі Альянсу.

На переконання експерта, ця красномовна новина з'явилася зараз не просто так.

Зараз дуже багато розмов про те, що у Європи є єдиний шанс уникнути величезних проблем, м'яко кажучи, — зазначив він.

Як зазначив Бадрак, цілком імовірне, пряме зіткнення з Росією вже в найближчий рік — півтора, а не в якихось далеких термінах — до 30 року, як це трактують часом розвідки західних країн.