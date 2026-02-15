Нам потрібна Україна в Європейському Союзі — президент Латвії
Нам потрібна Україна в Європейському Союзі — президент Латвії

Едгарс Рінкевичс
Read in English
Джерело:  Reuters

Згідно з даними інформаційної агенції Reuters, більшість членів Європейського Союзу хочуть бачити Україною повнооцінною частиною блоку, однак терміни її вступу чітко окреслити поки не можуть.

Головні тези:

  • Найімовірніше, доки не закінчиться війна, Україна не зможе стати членом ЄС.
  • Однак поки Росія не збирається зупиняти бойові дії.

Україна стане членом ЄС

Своєю думкою поділилася очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

За її словами, країни-члени ЄС поки не готові назвати конкретну дату вступу України в блок.

Каллас також публічно попередила, що попереду ще дуже багато роботи.

Що важливо розуміти, вступ України до ЄС у 2027 році був прописаний у 20-пунктному мирному плані, над яким останніми місяцями працювали США, Україна та ЄС.

Попри це, багато членів ЄС схиляються до думки, що ця дата є абсолютно нереалістичною.

Вони вважають вступ в блок доволі тривалим процесом, в якому прогрес заснований на заслугах країни-кандидата в адаптації до стандартів Євросоюзу.

Так, ми розуміємо, що нам потрібна Україна в Європейському Союзі, і так, коли я розмовляю з багатьма главами держав, у мене складається враження, що немає готовності прийняти дату

Едгарс Рінкевичс

Едгарс Рінкевичс

Президент Латвії

