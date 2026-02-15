Нам потрібна Україна в Європейському Союзі — президент Латвії

Згідно з даними інформаційної агенції Reuters, більшість членів Європейського Союзу хочуть бачити Україною повнооцінною частиною блоку, однак терміни її вступу чітко окреслити поки не можуть.

Україна стане членом ЄС

Своєю думкою поділилася очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

За її словами, країни-члени ЄС поки не готові назвати конкретну дату вступу України в блок.

Каллас також публічно попередила, що попереду ще дуже багато роботи.

Що важливо розуміти, вступ України до ЄС у 2027 році був прописаний у 20-пунктному мирному плані, над яким останніми місяцями працювали США, Україна та ЄС.

Попри це, багато членів ЄС схиляються до думки, що ця дата є абсолютно нереалістичною.

Вони вважають вступ в блок доволі тривалим процесом, в якому прогрес заснований на заслугах країни-кандидата в адаптації до стандартів Євросоюзу.