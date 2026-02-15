Нам потрібна Україна в Європейському Союзі — президент Латвії

Згідно з даними інформаційної агенції Reuters, більшість членів Європейського Союзу хочуть бачити Україною повнооцінною частиною блоку, однак терміни її вступу чітко окреслити поки не можуть.
Головні тези:
- Найімовірніше, доки не закінчиться війна, Україна не зможе стати членом ЄС.
- Однак поки Росія не збирається зупиняти бойові дії.
Україна стане членом ЄС
Своєю думкою поділилася очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.
За її словами, країни-члени ЄС поки не готові назвати конкретну дату вступу України в блок.
Каллас також публічно попередила, що попереду ще дуже багато роботи.
Що важливо розуміти, вступ України до ЄС у 2027 році був прописаний у 20-пунктному мирному плані, над яким останніми місяцями працювали США, Україна та ЄС.
Попри це, багато членів ЄС схиляються до думки, що ця дата є абсолютно нереалістичною.
Вони вважають вступ в блок доволі тривалим процесом, в якому прогрес заснований на заслугах країни-кандидата в адаптації до стандартів Євросоюзу.
