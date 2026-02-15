В ЄС обговорюють ядерне переозброєння через дії Трампа

Згідно з останніми даними Politico, чимало країн ЄС публічно підтримують переговори про створення власної системи ядерного стримування на додаток до американської атомної зброї.

Європа дедалі більше віддаляється від США

За словами анонімних джерел, члени ЄС, як і раніше, сприймають НАТО як наріжний камінь ядерного стримування.

Однак Європа дедалі частіше схиляється до думки, що вона повинна відігравати ключову роль у цих процес.

Інсайдери звертають увагу на те, що це спровокувало новий імпульс у дебатах, які лунали як у публічних виступах, так і в приватних бесідах.

Головна причина такої різкої зміни риторики полягає в тому, що Європа сумнівається у бажанні США відбивати потенційні напади Росії.

14 лютого шеф американської дипломатії Марко Рубіо намагався заспокоїти європейців, однак йому не вдалося це зробити.

Естонія не виключає участі в переговорах про єдине ядерне стримування в Європі на ранній стадії, заявила в інтерв'ю заступник міністра оборони Туулі Дунетон. Поширити

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня схиляється до думки, що ядерне стримування може дати Європі дійсно нові можливості.