В ЄС обговорюють ядерне переозброєння через дії Трампа

Згідно з останніми даними Politico, чимало країн ЄС публічно підтримують переговори про створення власної системи ядерного стримування на додаток до американської атомної зброї.
Головні тези:
- Європу лякає те, що Трамп ставить під сумнів 5-ту статтю Статуту НАТО.
- Саме тому члени ЄС намагаються перестрахуватися, поки ще не пізно.
Європа дедалі більше віддаляється від США
За словами анонімних джерел, члени ЄС, як і раніше, сприймають НАТО як наріжний камінь ядерного стримування.
Однак Європа дедалі частіше схиляється до думки, що вона повинна відігравати ключову роль у цих процес.
Інсайдери звертають увагу на те, що це спровокувало новий імпульс у дебатах, які лунали як у публічних виступах, так і в приватних бесідах.
Головна причина такої різкої зміни риторики полягає в тому, що Європа сумнівається у бажанні США відбивати потенційні напади Росії.
14 лютого шеф американської дипломатії Марко Рубіо намагався заспокоїти європейців, однак йому не вдалося це зробити.
Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня схиляється до думки, що ядерне стримування може дати Європі дійсно нові можливості.
