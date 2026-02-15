В ЄС обговорюють ядерне переозброєння через дії Трампа
В ЄС обговорюють ядерне переозброєння через дії Трампа

Трамп
Джерело:  Politico

Згідно з останніми даними Politico, чимало країн ЄС публічно підтримують переговори про створення власної системи ядерного стримування на додаток до американської атомної зброї. 

Головні тези:

  • Європу лякає те, що Трамп ставить під сумнів 5-ту статтю Статуту НАТО.
  • Саме тому члени ЄС намагаються перестрахуватися, поки ще не пізно.

Європа дедалі більше віддаляється від США

За словами анонімних джерел, члени ЄС, як і раніше, сприймають НАТО як наріжний камінь ядерного стримування.

Однак Європа дедалі частіше схиляється до думки, що вона повинна відігравати ключову роль у цих процес.

Інсайдери звертають увагу на те, що це спровокувало новий імпульс у дебатах, які лунали як у публічних виступах, так і в приватних бесідах.

Головна причина такої різкої зміни риторики полягає в тому, що Європа сумнівається у бажанні США відбивати потенційні напади Росії.

14 лютого шеф американської дипломатії Марко Рубіо намагався заспокоїти європейців, однак йому не вдалося це зробити.

Естонія не виключає участі в переговорах про єдине ядерне стримування в Європі на ранній стадії, заявила в інтерв'ю заступник міністра оборони Туулі Дунетон.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня схиляється до думки, що ядерне стримування може дати Європі дійсно нові можливості.

