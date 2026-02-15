В ЕС обсуждают ядерное перевооружение из-за действий Трампа

Согласно последним данным Politico, многие страны ЕС публично поддерживают переговоры о создании собственной системы ядерного сдерживания в дополнение к американскому атомному оружию.
Главные тезисы
Европу пугает то, что Трамп подвергает сомнению 5-ю статью Устава НАТО.
Именно поэтому члены ЕС пытаются перестраховаться, пока не поздно.
Европа все больше отдаляется от США
По словам анонимных источников, члены ЕС по-прежнему воспринимают НАТО как краеугольный камень ядерного сдерживания.
Однако Европа все чаще склоняется к мнению, что она должна играть ключевую роль в этих процессах.
Инсайдеры обращают внимание на то, что это спровоцировало новый импульс в дебатах, звучавших как в публичных выступлениях, так и в частных беседах.
Главная причина столь резкого изменения риторики заключается в том, что Европа сомневается в желании США отражать потенциальные нападения России.
14 февраля шеф американской дипломатии Марк Рубио пытался успокоить европейцев, однако ему не удалось это сделать.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня склоняется к мнению, что ядерное сдерживание может дать Европе действительно новые возможности.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-