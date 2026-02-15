В ЕС обсуждают ядерное перевооружение из-за действий Трампа

Согласно последним данным Politico, многие страны ЕС публично поддерживают переговоры о создании собственной системы ядерного сдерживания в дополнение к американскому атомному оружию.

Европу пугает то, что Трамп подвергает сомнению 5-ю статью Устава НАТО. Именно поэтому члены ЕС пытаются перестраховаться, пока не поздно.

Европа все больше отдаляется от США

По словам анонимных источников, члены ЕС по-прежнему воспринимают НАТО как краеугольный камень ядерного сдерживания.

Однако Европа все чаще склоняется к мнению, что она должна играть ключевую роль в этих процессах.

Инсайдеры обращают внимание на то, что это спровоцировало новый импульс в дебатах, звучавших как в публичных выступлениях, так и в частных беседах.

Главная причина столь резкого изменения риторики заключается в том, что Европа сомневается в желании США отражать потенциальные нападения России.

14 февраля шеф американской дипломатии Марк Рубио пытался успокоить европейцев, однако ему не удалось это сделать.

Эстония не исключает участия в переговорах о едином ядерном сдерживании в Европе на ранней стадии, — заявила в интервью замминистра обороны Туули Дунетон. Поделиться

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня склоняется к мнению, что ядерное сдерживание может дать Европе действительно новые возможности.