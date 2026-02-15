РФ ударила по лінії збірки ракет "Фламінго" — Зеленський розкрив деталі

Що відомо про удар Росії

За словами українського лідера, досі ця інформація жодним чином не розголошувалася з міркувань безпеки.

Однак уже зараз про наслідки ворожого удару можна говорити публічно, адже їх уже ліквідували.

Володимир Зеленський підтвердив, що йшлося технічні проблеми.

Якщо між нами, то одна з наших великих виробничих ліній була знищена ракетами — російськими ракетами. Тепер я можу про це говорити, тому що виробництво вже релоцировали і почали частково відновлювати. Перезапуск триває. Володимир Зеленський Президент України

Український лідер звернув увагу на те, що російські окупанти вже мають досвід безпосереднього контакту з "Фламінго".

До прикладу, не так давно ці українські ракети успішно долетіли до локацій, з яких країни-агресорки запускає свої балістичні ракети "Орешник".