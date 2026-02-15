РФ ударила по лінії збірки ракет "Фламінго" — Зеленський розкрив деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ ударила по лінії збірки ракет "Фламінго" — Зеленський розкрив деталі

Офіс Президента України
Зеленський
Read in English

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що російські загарбники змогли уразити виробничу лінію, де збиралися українські крилаті ракети "Фламінго".

Головні тези:

  • "Фламінго" – українська далекобійна крилата ракета класу "земля-земля".
  •  Її головне завдання — ураження стратегічно важливих військових об'єктів противника в глибокому тилу.

Що відомо про удар Росії

За словами українського лідера, досі ця інформація жодним чином не розголошувалася з міркувань безпеки.

Однак уже зараз про наслідки ворожого удару можна говорити публічно, адже їх уже ліквідували.

Володимир Зеленський підтвердив, що йшлося технічні проблеми.

Якщо між нами, то одна з наших великих виробничих ліній була знищена ракетами — російськими ракетами. Тепер я можу про це говорити, тому що виробництво вже релоцировали і почали частково відновлювати. Перезапуск триває.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер звернув увагу на те, що російські окупанти вже мають досвід безпосереднього контакту з "Фламінго".

До прикладу, не так давно ці українські ракети успішно долетіли до локацій, з яких країни-агресорки запускає свої балістичні ракети "Орешник".

Ми ще побачимо результат, але вважаємо, що він вже є, — наголосив Володимир Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна рознесла вщент 3 райони зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Каллас пояснила, як Путін хоче всі обдурити під час мирних перемовин
Каллас заявила про вразливість Росії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила нафтовий термінал на півдні Росії
Генштаб ЗСУ
Нові успіхи Сил оборони України - усі деталі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?