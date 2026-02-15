РФ ударила по лінії збірки ракет "Фламінго" — Зеленський розкрив деталі

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що російські загарбники змогли уразити виробничу лінію, де збиралися українські крилаті ракети "Фламінго".
Головні тези:
- "Фламінго" – українська далекобійна крилата ракета класу "земля-земля".
- Її головне завдання — ураження стратегічно важливих військових об'єктів противника в глибокому тилу.
Що відомо про удар Росії
За словами українського лідера, досі ця інформація жодним чином не розголошувалася з міркувань безпеки.
Однак уже зараз про наслідки ворожого удару можна говорити публічно, адже їх уже ліквідували.
Володимир Зеленський підтвердив, що йшлося технічні проблеми.
Український лідер звернув увагу на те, що російські окупанти вже мають досвід безпосереднього контакту з "Фламінго".
До прикладу, не так давно ці українські ракети успішно долетіли до локацій, з яких країни-агресорки запускає свої балістичні ракети "Орешник".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-