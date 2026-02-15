Україна уразила нафтовий термінал на півдні Росії

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом ночі 14-15 лютого Сили оборони України успішно атакували нафтовий термінал на півдні країни-агресорки, а також ЗРГК “Панцирь-С1” на ТОТ Криму.
Головні тези:
- ЗСУ здійснюють дедалі більше атак поза межами фронту.
- Масштаби збитків наразі уточнюються й будуть оголошені згодом.
Нові успіхи Сил оборони України — усі деталі
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, вдалося успішно уразити нафтовий термінал “Таманьнефтегаз” в районі селища Волна, (Краснодарський край, РФ).
Одразу після атаки українських воїнів на об’єкті почалася масштабна пожежа.
Ба більше, вказано, що неподалік селища Кача (ТОТ АР Крим) під потужний удар ЗСУ потрапив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1”.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що наслідки українських атак наразі з’ясовуються і будуть оголошені згодом.
