Україна уразила нафтовий термінал на півдні Росії

Також за минулу добу завдано ураження по об'єктах загарбників на інших напрямках. Зокрема, у районі Вільного (ТОТ Донецької області) уражено ремонтний підрозділ зі складу однієї з артилерійських бригад зс рф. А у районі Любимівки (ТОТ Запорізької області) зафіксовано влучання по району зосередження живої сили окупантів.