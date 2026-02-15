Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что в течение ночи 14-15 февраля Силы обороны Украины успешно атаковали нефтяной терминал на юге страны-агрессорки, а также ЗРГК "Панцирь-С1" на ВОТ Крыма.

Новые успехи Сил обороны Украины — все детали

Как сообщает Генштаб ВСУ, удалось успешно поразить нефтяной терминал "Таманнефтегаз" в районе поселка Волна (Краснодарский край, РФ).

Сразу после атаки украинских воинов на объекте начался масштабный пожар.

Более того, указано, что неподалеку от поселка Кача (ВОТ АР Крым) под мощный удар ВСУ попал российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Также за минувшие сутки нанесено поражение по объектам захватчиков на других направлениях. В частности, в районе Свободного (ТОТ Донецкой области) поражено ремонтное подразделение из состава одной из артиллерийских бригад из России. А в районе Любимовки (ВОТ Запорожской области) зафиксировано попадание по району сосредоточения живой силы оккупантов. Поделиться

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что последствия украинских атак выясняются и будут объявлены чуть позже.