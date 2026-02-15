Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что в течение ночи 14-15 февраля Силы обороны Украины успешно атаковали нефтяной терминал на юге страны-агрессорки, а также ЗРГК "Панцирь-С1" на ВОТ Крыма.
Главные тезисы
- ВСУ совершают все больше атак за пределами фронта.
- Масштабы ущерба для врага сейчас уточняются и будут объявлены чуть позже.
Новые успехи Сил обороны Украины — все детали
Как сообщает Генштаб ВСУ, удалось успешно поразить нефтяной терминал "Таманнефтегаз" в районе поселка Волна (Краснодарский край, РФ).
Сразу после атаки украинских воинов на объекте начался масштабный пожар.
Более того, указано, что неподалеку от поселка Кача (ВОТ АР Крым) под мощный удар ВСУ попал российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что последствия украинских атак выясняются и будут объявлены чуть позже.
