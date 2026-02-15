РФ ударила по линии сборки ракет "Фламинго" — Зеленский раскрыл детали

Что известно об ударе России

По словам украинского лидера, до сих пор эта информация никак не разглашалась из соображений безопасности.

Однако уже сейчас о последствиях вражеского удара можно говорить публично, их уже ликвидировали.

Владимир Зеленский подтвердил, что речь шла о технических проблемах.

Если между нами, то одна из наших крупных производственных линий была уничтожена ракетами — российскими ракетами. Теперь я могу об этом говорить, потому что производство уже релоцировали и начали частично восстанавливать. Перезапуск продолжается. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер обратил внимание на то, что российские оккупанты уже имеют опыт непосредственного контакта с "Фламинго".

К примеру, недавно эти украинские ракеты успешно долетели до локаций, из которых страны-агрессорки запускает свои баллистические ракеты "Орешник".