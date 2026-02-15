РФ ударила по линии сборки ракет "Фламинго" — Зеленский раскрыл детали

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что российские захватчики смогли поразить производственную линию, где собирались украинские крылатые ракеты "Фламинго".
Главные тезисы
- "Фламинго" – украинская дальнобойная крылатая ракета класса "земля-земля".
- Ее главная задача – поражение стратегически важных военных объектов противника в глубоком тылу.
Что известно об ударе России
По словам украинского лидера, до сих пор эта информация никак не разглашалась из соображений безопасности.
Однако уже сейчас о последствиях вражеского удара можно говорить публично, их уже ликвидировали.
Владимир Зеленский подтвердил, что речь шла о технических проблемах.
Украинский лидер обратил внимание на то, что российские оккупанты уже имеют опыт непосредственного контакта с "Фламинго".
К примеру, недавно эти украинские ракеты успешно долетели до локаций, из которых страны-агрессорки запускает свои баллистические ракеты "Орешник".
