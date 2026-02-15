Нам нужна Украина в Европейском Союзе — президент Латвии

Согласно данным информационного агентства Reuters, большинство членов Европейского Союза хотят видеть Украину полноценной частью блока, однако сроки ее вступления четко определить пока не могут.
Главные тезисы
- Скорее всего, пока война не закончится, Украина не сможет стать членом ЕС.
- Однако сейчас Россия не собирается останавливать боевые действия.
Украина станет членом ЕС
Своим мнением поделилась глава европейской дипломатии Кая Каллас.
По ее словам, страны-члены ЕС пока не готовы назвать конкретную дату вступления Украины в блок.
Каллас также публично предупредила, что предстоит еще очень много работы.
Что важно понимать, вступление Украины в ЕС в 2027 году было прописано в 20-пунктном мирном плане, над которым в последние месяцы работали США, Украина и ЕС.
Несмотря на это, многие члены ЕС склоняются к мнению, что эта дата абсолютно нереалистична.
Они считают вступление в блок достаточно длительным процессом, в котором прогресс основан на заслугах страны-кандидата в адаптации к стандартам Евросоюза.
