Нам нужна Украина в Европейском Союзе — президент Латвии
Категория
Политика
Дата публикации

Нам нужна Украина в Европейском Союзе — президент Латвии

Украина станет членом ЕС
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Согласно данным информационного агентства Reuters, большинство членов Европейского Союза хотят видеть Украину полноценной частью блока, однако сроки ее вступления четко определить пока не могут.

Главные тезисы

  • Скорее всего, пока война не закончится, Украина не сможет стать членом ЕС.
  • Однако сейчас Россия не собирается останавливать боевые действия.

Украина станет членом ЕС

Своим мнением поделилась глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, страны-члены ЕС пока не готовы назвать конкретную дату вступления Украины в блок.

Каллас также публично предупредила, что предстоит еще очень много работы.

Что важно понимать, вступление Украины в ЕС в 2027 году было прописано в 20-пунктном мирном плане, над которым в последние месяцы работали США, Украина и ЕС.

Несмотря на это, многие члены ЕС склоняются к мнению, что эта дата абсолютно нереалистична.

Они считают вступление в блок достаточно длительным процессом, в котором прогресс основан на заслугах страны-кандидата в адаптации к стандартам Евросоюза.

Да, мы понимаем, что нам нужна Украина в Европейском Союзе, и так, когда я разговариваю со многими главами государств, у меня создается впечатление, что нет готовности определить дату.

Эдгарс Ринкевичс

Эдгарс Ринкевичс

Президент Латвии

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В ЕС обсуждают ядерное перевооружение из-за действий Трампа
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила нефтяной терминал на юге России
Генштаб ВСУ
Новые успехи Сил обороны Украины – все детали
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ ударила по линии сборки ракет "Фламинго" — Зеленский раскрыл детали
Офис Президента Украины
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?