Нам нужна Украина в Европейском Союзе — президент Латвии

Согласно данным информационного агентства Reuters, большинство членов Европейского Союза хотят видеть Украину полноценной частью блока, однако сроки ее вступления четко определить пока не могут.

Украина станет членом ЕС

Своим мнением поделилась глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, страны-члены ЕС пока не готовы назвать конкретную дату вступления Украины в блок.

Каллас также публично предупредила, что предстоит еще очень много работы.

Что важно понимать, вступление Украины в ЕС в 2027 году было прописано в 20-пунктном мирном плане, над которым в последние месяцы работали США, Украина и ЕС.

Несмотря на это, многие члены ЕС склоняются к мнению, что эта дата абсолютно нереалистична.

Они считают вступление в блок достаточно длительным процессом, в котором прогресс основан на заслугах страны-кандидата в адаптации к стандартам Евросоюза.