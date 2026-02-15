Активність армії РФ на фронті йде на спад

Згідно з даними військового експерта Івана Тимочко, пік можливостей російських загарбників на полі бою врешті почав спадати. Він також пояснив, які фактори на це вказують.
Головні тези:
- Стан армії РФ набагато гірший, ніж вважалося досі.
- Це означає, що 2026 рік цілком може стати переломним для України.
Що відомо про стан армії РФ
Журналісти поцікавилися в експерта, чи існує ймовірність того, що цьогоріч ЗСУ зможе перехопити ініціативу, принаймні на окремих ділянках.
Іван Тимочко звернув увагу на нещодавню заяву головнокомандувача Сирського
Що важливо розуміти, на 25% лінії фронту Сили оборони України вже контратакують.
За його словами, можливо наразі це не так очевидно, але армія РФ наразі:
не може компенсувати втрати за рахунок контрактів прихованої мобілізації;
здійснити технологічний прорив;
Європа та США демонструють готовність посилити тиск на РФ;
Китай заявив, що він підтримує територіальну цілісність України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-