Активність армії РФ на фронті йде на спад

Згідно з даними військового експерта Івана Тимочко, пік можливостей російських загарбників на полі бою врешті почав спадати. Він також пояснив, які фактори на це вказують.

Що відомо про стан армії РФ

Журналісти поцікавилися в експерта, чи існує ймовірність того, що цьогоріч ЗСУ зможе перехопити ініціативу, принаймні на окремих ділянках.

Іван Тимочко звернув увагу на нещодавню заяву головнокомандувача Сирського

Що важливо розуміти, на 25% лінії фронту Сили оборони України вже контратакують.

Абсолютно погоджуюся з тією тезою, що російська армія і так уже на максимумі їхніх можливостей. Пік їхніх можливостей почав спадати, — наголосив експерт. Поширити

За його словами, можливо наразі це не так очевидно, але армія РФ наразі:

не може компенсувати втрати за рахунок контрактів прихованої мобілізації;

здійснити технологічний прорив;

Європа та США демонструють готовність посилити тиск на РФ;

Китай заявив, що він підтримує територіальну цілісність України.