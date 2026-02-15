Активність армії РФ на фронті йде на спад
Активність армії РФ на фронті йде на спад

армія РФ
Read in English
Джерело:  Радіо Свобода

 Згідно з даними військового експерта Івана Тимочко, пік можливостей російських загарбників на полі бою врешті почав спадати. Він також пояснив, які фактори на це вказують.

Головні тези:

  • Стан армії РФ набагато гірший, ніж вважалося досі.
  • Це означає, що 2026 рік цілком може стати переломним для України.

Що відомо про стан армії РФ

Журналісти поцікавилися в експерта, чи існує ймовірність того, що цьогоріч ЗСУ зможе перехопити ініціативу, принаймні на окремих ділянках.

Іван Тимочко звернув увагу на нещодавню заяву головнокомандувача Сирського

Що важливо розуміти, на 25% лінії фронту Сили оборони України вже контратакують.

Абсолютно погоджуюся з тією тезою, що російська армія і так уже на максимумі їхніх можливостей. Пік їхніх можливостей почав спадати, — наголосив експерт.

За його словами, можливо наразі це не так очевидно, але армія РФ наразі:

  • не може компенсувати втрати за рахунок контрактів прихованої мобілізації;

  • здійснити технологічний прорив;

  • Європа та США демонструють готовність посилити тиск на РФ;

  • Китай заявив, що він підтримує територіальну цілісність України.

Росію так чи інакше будуть смикати. У них, окрім фронту в Україні, ще будуть доволі серйозні політичні баталії, там, де вони не очікували.

