ЗСУ знищили майже всі нові російські танки Т-72Б
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили майже всі нові російські танки Т-72Б

У Росії знову проблеми з танками
Read in English
Джерело:  online.ua

Дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко звернув увагу на те, що нові кадри з російського “Уралвагонзаводу” вказують на те, що РФ почала модернізувати Т-72А, цілком можливо, через вичерпання запасів новіших Т-72Б.

Головні тези:

  • Росія хоче за наступні 10 років повністю "відремонтувати й модернізувати 828 машин до конфігурації Т-72Б3М.
  • Планується, між 2027 та 2029 роками відремонтують або оновлять 498 одиниць Т-72Б3М.

У Росії знову проблеми з танками

Експерт звертає увагу на те, що на оприлюднених кадрах із танкового заводу можна побачити танк Т-72А з установленим на башті динамічним захистом “Реликт”.

Що важливо розуміти, надгусеничні полиці виконані з модулями захисту замість стандартних додаткових баків, повідомляє “Мілітарний”.

Але якщо УВЗ ще може протриматися 26 і 27 рік на “стародавніх” Т-72А, то Омськ уже у 26 вичерпає запаси радянських Т-80Б (БВ). Чи під силу РФ зараз організувати масове виробництво нових танків? — цікавиться Андрій Тарасенко.

Згідно з останніми даними Frontelligence Insight, станом на осінь минулого року Кремль мав намір відремонтувати та модернізувати до рівня Т-72Б3М понад 800 танків Т-72 протягом наступного десятиліття.

Ця кількість збігалася із залишками танків Т-72 на складах і бронетанкових заводах.

Росія планує до 2036 року капітально відремонтувати й модернізувати 828 машин до конфігурації Т-72Б3М з піком активності орієнтовно на 2028 рік. Очікують, що між 2027 та 2029 роками відремонтують або оновлять 498 одиниць Т-72Б3М.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Каллас пояснила, як Путін хоче всі обдурити під час мирних перемовин
Каллас заявила про вразливість Росії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила нафтовий термінал на півдні Росії
Генштаб ЗСУ
Нові успіхи Сил оборони України - усі деталі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ ударила по лінії збірки ракет "Фламінго" — Зеленський розкрив деталі
Офіс Президента України
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?