ЗСУ знищили майже всі нові російські танки Т-72Б

Дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко звернув увагу на те, що нові кадри з російського “Уралвагонзаводу” вказують на те, що РФ почала модернізувати Т-72А, цілком можливо, через вичерпання запасів новіших Т-72Б.
Головні тези:
- Росія хоче за наступні 10 років повністю "відремонтувати й модернізувати 828 машин до конфігурації Т-72Б3М.
- Планується, між 2027 та 2029 роками відремонтують або оновлять 498 одиниць Т-72Б3М.
У Росії знову проблеми з танками
Експерт звертає увагу на те, що на оприлюднених кадрах із танкового заводу можна побачити танк Т-72А з установленим на башті динамічним захистом “Реликт”.
Що важливо розуміти, надгусеничні полиці виконані з модулями захисту замість стандартних додаткових баків, повідомляє “Мілітарний”.
Згідно з останніми даними Frontelligence Insight, станом на осінь минулого року Кремль мав намір відремонтувати та модернізувати до рівня Т-72Б3М понад 800 танків Т-72 протягом наступного десятиліття.
Ця кількість збігалася із залишками танків Т-72 на складах і бронетанкових заводах.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-