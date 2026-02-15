ЗСУ знищили майже всі нові російські танки Т-72Б

Дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко звернув увагу на те, що нові кадри з російського “Уралвагонзаводу” вказують на те, що РФ почала модернізувати Т-72А, цілком можливо, через вичерпання запасів новіших Т-72Б.

У Росії знову проблеми з танками

Експерт звертає увагу на те, що на оприлюднених кадрах із танкового заводу можна побачити танк Т-72А з установленим на башті динамічним захистом “Реликт”.

Що важливо розуміти, надгусеничні полиці виконані з модулями захисту замість стандартних додаткових баків, повідомляє “Мілітарний”.

Але якщо УВЗ ще може протриматися 26 і 27 рік на “стародавніх” Т-72А, то Омськ уже у 26 вичерпає запаси радянських Т-80Б (БВ). Чи під силу РФ зараз організувати масове виробництво нових танків? — цікавиться Андрій Тарасенко. Поширити

Згідно з останніми даними Frontelligence Insight, станом на осінь минулого року Кремль мав намір відремонтувати та модернізувати до рівня Т-72Б3М понад 800 танків Т-72 протягом наступного десятиліття.

Ця кількість збігалася із залишками танків Т-72 на складах і бронетанкових заводах.