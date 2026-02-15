ВСУ уничтожили почти все новые российские танки Т-72Б

Исследователь бронетехники Андрей Тарасенко обратил внимание на то, что новые кадры из российского Уралвагонзавода указывают на то, что РФ начала модернизировать Т-72А, вполне возможно, из-за исчерпания запасов более новых Т-72Б.
Главные тезисы
- Россия хочет за следующие 10 лет полностью "отремонтировать и модернизировать 828 машин до конфигурации Т-72Б3М".
- Планируется, что между 2027 и 2029 годами отремонтируют или обновят 498 единиц Т-72Б3М.
В России снова проблемы с танками
Эксперт обращает внимание на то, что на обнародованных кадрах с танкового завода можно увидеть танк Т-72А с установленной на башне динамической защитой "Реликт".
Что важно понимать, сверхгусеничные полки выполнены с модулями защиты вместо стандартных дополнительных баков, пишет “Милитарный”.
Согласно последним данным Frontelligence Insight, по состоянию на осень прошлого года Кремль намеревался отремонтировать и модернизировать до уровня Т-72Б3М более 800 танков Т-72 в течение следующего десятилетия.
Это количество совпадало с остатками танков Т-72 на складах и бронетанковых заводах.
