Исследователь бронетехники Андрей Тарасенко обратил внимание на то, что новые кадры из российского Уралвагонзавода указывают на то, что РФ начала модернизировать Т-72А, вполне возможно, из-за исчерпания запасов более новых Т-72Б.

В России снова проблемы с танками

Эксперт обращает внимание на то, что на обнародованных кадрах с танкового завода можно увидеть танк Т-72А с установленной на башне динамической защитой "Реликт".

Что важно понимать, сверхгусеничные полки выполнены с модулями защиты вместо стандартных дополнительных баков, пишет “Милитарный”.

Но если УВЗ еще может продержаться 26 и 27 год на "древних" Т-72А, то Омск уже в 26 лет исчерпает запасы советских Т-80Б (БВ). По силам ли РФ сейчас организовать массовое производство новых танков? — интересуется Андрей Тарасенко.

Согласно последним данным Frontelligence Insight, по состоянию на осень прошлого года Кремль намеревался отремонтировать и модернизировать до уровня Т-72Б3М более 800 танков Т-72 в течение следующего десятилетия.

Это количество совпадало с остатками танков Т-72 на складах и бронетанковых заводах.