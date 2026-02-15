ВСУ уничтожили почти все новые российские танки Т-72Б
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили почти все новые российские танки Т-72Б

В России снова проблемы с танками
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Исследователь бронетехники Андрей Тарасенко обратил внимание на то, что новые кадры из российского Уралвагонзавода указывают на то, что РФ начала модернизировать Т-72А, вполне возможно, из-за исчерпания запасов более новых Т-72Б.

Главные тезисы

  • Россия хочет за следующие 10 лет полностью "отремонтировать и модернизировать 828 машин до конфигурации Т-72Б3М".
  • Планируется, что между 2027 и 2029 годами отремонтируют или обновят 498 единиц Т-72Б3М.

В России снова проблемы с танками

Эксперт обращает внимание на то, что на обнародованных кадрах с танкового завода можно увидеть танк Т-72А с установленной на башне динамической защитой "Реликт".

Что важно понимать, сверхгусеничные полки выполнены с модулями защиты вместо стандартных дополнительных баков, пишет “Милитарный”.

Но если УВЗ еще может продержаться 26 и 27 год на "древних" Т-72А, то Омск уже в 26 лет исчерпает запасы советских Т-80Б (БВ). По силам ли РФ сейчас организовать массовое производство новых танков? — интересуется Андрей Тарасенко.

Согласно последним данным Frontelligence Insight, по состоянию на осень прошлого года Кремль намеревался отремонтировать и модернизировать до уровня Т-72Б3М более 800 танков Т-72 в течение следующего десятилетия.

Это количество совпадало с остатками танков Т-72 на складах и бронетанковых заводах.

Россия планирует к 2036 г. капитально отремонтировать и модернизировать 828 машин до конфигурации Т-72Б3М с пиком активности ориентировочно на 2028 год. Ожидается, что между 2027 и 2029 годами отремонтируют или обновят 498 единиц Т-72Б3М.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Каллас объяснила, как Путин хочет все обмануть во время мирных переговоров
Каллас заявила об уязвимости России
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила нефтяной терминал на юге России
Генштаб ВСУ
Новые успехи Сил обороны Украины – все детали
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ ударила по линии сборки ракет "Фламинго" — Зеленский раскрыл детали
Офис Президента Украины
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?