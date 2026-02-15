Активность армии РФ на фронте начала спадать

Согласно данным военного эксперта Ивана Тимочко, пик возможностей российских захватчиков на поле боя наконец-то начал спадать. Он также объяснил, какие факторы указывают на это.
Главные тезисы
- Состояние армии РФ гораздо хуже, чем считалось до сих пор.
- Это значит, что 2026 год вполне может стать переломным для Украины.
Что известно о состоянии армии РФ
Журналисты поинтересовались у эксперта, существует ли вероятность того, что в этом году ВСУ смогут перехватить инициативу, по крайней мере, на отдельных участках.
Иван Тимочко обратил внимание на недавнее заявление главнокомандующего Сырского.
Что важно понимать, на 25% линии фронта Силы обороны уже контратакуют.
По его словам, возможно, пока это не так очевидно, но сейчас армия РФ:
не может компенсировать потери за счет контрактов скрытой мобилизации;
совершить технологический прорыв;
Европа и США демонстрируют готовность усилить давление на РФ;
Китай заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины.
