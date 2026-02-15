Активность армии РФ на фронте начала спадать

Согласно данным военного эксперта Ивана Тимочко, пик возможностей российских захватчиков на поле боя наконец-то начал спадать. Он также объяснил, какие факторы указывают на это.

Что известно о состоянии армии РФ

Журналисты поинтересовались у эксперта, существует ли вероятность того, что в этом году ВСУ смогут перехватить инициативу, по крайней мере, на отдельных участках.

Иван Тимочко обратил внимание на недавнее заявление главнокомандующего Сырского.

Что важно понимать, на 25% линии фронта Силы обороны уже контратакуют.

Абсолютно соглашаюсь с тем тезисом, что российская армия и так уже на максимуме их возможностей. Пик их возможностей нчал спадать, — подчеркнул эксперт. Поделиться

По его словам, возможно, пока это не так очевидно, но сейчас армия РФ:

не может компенсировать потери за счет контрактов скрытой мобилизации;

совершить технологический прорыв;

Европа и США демонстрируют готовность усилить давление на РФ;

Китай заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины.