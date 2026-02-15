Результати опитування агентства Kantar CZ свідчать про те, що близько 62% громадян Чехії підтримує продовження ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.

Більшість чехів досі на боці України

Згідно з останніми даними, 62% опитаних підтримують продовження чеської ініціативи, а 36% — виступають проти.

Окрім того, наголошується, що 3% опитаних не змогли дати відповіді на запитання.

Аналітик Kantar CZ Павел Раноха звертає увагу на те, що серед виборців опозиційних партій майже 100% підтримали продовження ініціативи із закупівлі снарядів для України.

Серед прихильників керівних партій — дві третини виборців "Автомобілістів" схвалили б таке рішення. Таку саму відповідь надали половина прихильників ANO та одна п’ята — SDP. Поширити

Як уже згадувалося раніше, до вступу на посаду прем'єра Чехії Андрей Бабіш публічно погрожував скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.