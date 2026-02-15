Більшість чехів закликають владу продовжити підтримку України

Результати опитування агентства Kantar CZ свідчать про те, що близько 62% громадян Чехії підтримує продовження ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.
Головні тези:
- Бабіш стверджує, що ініціатива щодо боєприпасів для України може тривати, якщо її фінансуватимуть інші країни.
- Нещодавно стало відомо, що Чехія знайшла суттєво більше снарядів для України, ніж очікувалося.
Більшість чехів досі на боці України
Згідно з останніми даними, 62% опитаних підтримують продовження чеської ініціативи, а 36% — виступають проти.
Окрім того, наголошується, що 3% опитаних не змогли дати відповіді на запитання.
Аналітик Kantar CZ Павел Раноха звертає увагу на те, що серед виборців опозиційних партій майже 100% підтримали продовження ініціативи із закупівлі снарядів для України.
Як уже згадувалося раніше, до вступу на посаду прем'єра Чехії Андрей Бабіш публічно погрожував скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.
Після зустрічі "Коаліції рішучих" у Парижі Бабіш почав стверджувати, що ініціатива щодо боєприпасів для України може продовжуватися, якщо її фінансуватимуть інші союзники Києва.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-