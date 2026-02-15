Більшість чехів закликають владу продовжити підтримку України
Категорія
Світ
Дата публікації

Більшість чехів закликають владу продовжити підтримку України

Більшість чехів досі на боці України
Read in English
Джерело:  online.ua

Результати опитування агентства Kantar CZ свідчать про те, що близько 62% громадян Чехії підтримує продовження ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.

Головні тези:

  • Бабіш стверджує, що ініціатива щодо боєприпасів для України може тривати, якщо її фінансуватимуть інші країни.
  • Нещодавно стало відомо, що Чехія знайшла суттєво більше снарядів для України, ніж очікувалося.

Більшість чехів досі на боці України

Згідно з останніми даними, 62% опитаних підтримують продовження чеської ініціативи, а 36% — виступають проти.

Окрім того, наголошується, що 3% опитаних не змогли дати відповіді на запитання.

Аналітик Kantar CZ Павел Раноха звертає увагу на те, що серед виборців опозиційних партій майже 100% підтримали продовження ініціативи із закупівлі снарядів для України.

Серед прихильників керівних партій — дві третини виборців "Автомобілістів" схвалили б таке рішення. Таку саму відповідь надали половина прихильників ANO та одна п’ята — SDP.

Як уже згадувалося раніше, до вступу на посаду прем'єра Чехії Андрей Бабіш публічно погрожував скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Після зустрічі "Коаліції рішучих" у Парижі Бабіш почав стверджувати, що ініціатива щодо боєприпасів для України може продовжуватися, якщо її фінансуватимуть інші союзники Києва.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Нам потрібна Україна в Європейському Союзі — президент Латвії
Едгарс Рінкевичс
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили майже всі нові російські танки Т-72Б
У Росії знову проблеми з танками
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Активність армії РФ на фронті йде на спад
армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?