Результаты опроса агентства Kantar CZ свидетельствуют, что около 62% граждан Чехии поддерживают продолжение инициативы по закупке боеприпасов для Украины.

Большинство чехов до сих пор на стороне Украины

Согласно последним данным, 62% опрошенных поддерживают продолжение чешской инициативы, а 36% выступают против.

Кроме того, указано, что 3% опрошенных затруднились ответить на вопросы.

Аналитик Kantar CZ Павел Раноха обращает внимание, что среди избирателей оппозиционных партий почти 100% поддержали продолжение инициативы по закупке снарядов для Украины.

Среди сторонников руководящих партий две трети избирателей "Автомобилистов" одобрили бы такое решение. Такой же ответ дали половина поклонников ANO и одна пятая — SDP. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, до вступления в должность премьера Чехии Андрей Бабиш публично угрожал отменить "снарядную инициативу", помогающую поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.