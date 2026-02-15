Большинство чехов призывают власть продолжить поддержку Украины
Большинство чехов призывают власть продолжить поддержку Украины

Большинство чехов до сих пор на стороне Украины
Источник:  online.ua

Результаты опроса агентства Kantar CZ свидетельствуют, что около 62% граждан Чехии поддерживают продолжение инициативы по закупке боеприпасов для Украины.

Главные тезисы

  • Бабиш утверждает, что инициатива по боеприпасам для Украины может продолжаться, если ее будут финансировать другие страны.
  • Недавно стало известно, что Чехия нашла значительно больше снарядов для Украины, чем ожидалось.

Большинство чехов до сих пор на стороне Украины

Согласно последним данным, 62% опрошенных поддерживают продолжение чешской инициативы, а 36% выступают против.

Кроме того, указано, что 3% опрошенных затруднились ответить на вопросы.

Аналитик Kantar CZ Павел Раноха обращает внимание, что среди избирателей оппозиционных партий почти 100% поддержали продолжение инициативы по закупке снарядов для Украины.

Среди сторонников руководящих партий две трети избирателей "Автомобилистов" одобрили бы такое решение. Такой же ответ дали половина поклонников ANO и одна пятая — SDP.

Как уже упоминалось ранее, до вступления в должность премьера Чехии Андрей Бабиш публично угрожал отменить "снарядную инициативу", помогающую поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

После встречи "Коалиции решительных" в Париже Бабиш начал утверждать, что инициатива по боеприпасам для Украины может продолжаться, если ее будут финансировать другие союзники Киева.

