Результаты опроса агентства Kantar CZ свидетельствуют, что около 62% граждан Чехии поддерживают продолжение инициативы по закупке боеприпасов для Украины.
Главные тезисы
- Бабиш утверждает, что инициатива по боеприпасам для Украины может продолжаться, если ее будут финансировать другие страны.
- Недавно стало известно, что Чехия нашла значительно больше снарядов для Украины, чем ожидалось.
Большинство чехов до сих пор на стороне Украины
Согласно последним данным, 62% опрошенных поддерживают продолжение чешской инициативы, а 36% выступают против.
Кроме того, указано, что 3% опрошенных затруднились ответить на вопросы.
Аналитик Kantar CZ Павел Раноха обращает внимание, что среди избирателей оппозиционных партий почти 100% поддержали продолжение инициативы по закупке снарядов для Украины.
Как уже упоминалось ранее, до вступления в должность премьера Чехии Андрей Бабиш публично угрожал отменить "снарядную инициативу", помогающую поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.
После встречи "Коалиции решительных" в Париже Бабиш начал утверждать, что инициатива по боеприпасам для Украины может продолжаться, если ее будут финансировать другие союзники Киева.
