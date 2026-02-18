Команда Путіна знову загнала мирні перемовини у глухий кут

За словами анонімних джерел, мирні перемовини України, Росії та США вкотре зайшли у глухий кут, попри попередні успіхи в окремих питаннях. Це сталося через членів делегації російського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Кремль укотре продемонстрував, що йому чхати на мирні переговори.
- Команда Трампа неочікувано заявила про "величезний прогрес" у процесі мирного врегулювання.
Путін знову гальмує мирний процес
Такою інформацією поділився журналіст американського порталу Axios Барак Равід в соцмережі Х.
Окрім того, наголошується, що причиною ситуації, що склалася, стали позиції, представлені новим головним переговірником від Росії Володимиром Мединським.
Останній відомий своїми скандальними та абсурдними заявами.
Те, що Путін обрав саме Мединського главою своєї делегації цього разу, свідчить про те, що російський диктатор знову намагається зірвати мирні переговори.
З заявою з цього приводу уже виступив спецпосланець президента США Стів Віткофф.
Він неочікувано повідомиа про "величезний прогрес" у процесі мирного врегулювання після тристоронніх переговорів України, США та Росії у Женеві:
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-