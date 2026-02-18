Команда Путіна знову загнала мирні перемовини у глухий кут
Команда Путіна знову загнала мирні перемовини у глухий кут

Путін знову гальмує мирний процес
Джерело:  Axios

За словами анонімних джерел, мирні перемовини України, Росії та США вкотре зайшли у глухий кут, попри попередні успіхи в окремих питаннях. Це сталося через членів делегації російського диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Кремль укотре продемонстрував, що йому чхати на мирні переговори.
  • Команда Трампа неочікувано заявила про "величезний прогрес" у процесі мирного врегулювання.

Путін знову гальмує мирний процес

Такою інформацією поділився журналіст американського порталу Axios Барак Равід в соцмережі Х.

Два обізнаних джерела повідомили мені, що переговори в політичній групі в Женеві сьогодні "зайшли в глухий кут", — написав він.

Окрім того, наголошується, що причиною ситуації, що склалася, стали позиції, представлені новим головним переговірником від Росії Володимиром Мединським.

Останній відомий своїми скандальними та абсурдними заявами.

Те, що Путін обрав саме Мединського главою своєї делегації цього разу, свідчить про те, що російський диктатор знову намагається зірвати мирні переговори.

З заявою з цього приводу уже виступив спецпосланець президента США Стів Віткофф.

Він неочікувано повідомиа про "величезний прогрес" у процесі мирного врегулювання після тристоронніх переговорів України, США та Росії у Женеві:

Успіх президента (США Дональда, — ред.) Трампа в зближенні сторін цього конфлікту привів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що під його керівництвом працюємо над припиненням вбивств у цьому жахливому конфлікті.

