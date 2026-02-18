Команда Путіна знову загнала мирні перемовини у глухий кут

За словами анонімних джерел, мирні перемовини України, Росії та США вкотре зайшли у глухий кут, попри попередні успіхи в окремих питаннях. Це сталося через членів делегації російського диктатора Володимира Путіна.

Путін знову гальмує мирний процес

Такою інформацією поділився журналіст американського порталу Axios Барак Равід в соцмережі Х.

Два обізнаних джерела повідомили мені, що переговори в політичній групі в Женеві сьогодні "зайшли в глухий кут", — написав він. Поширити

Окрім того, наголошується, що причиною ситуації, що склалася, стали позиції, представлені новим головним переговірником від Росії Володимиром Мединським.

Останній відомий своїми скандальними та абсурдними заявами.

Те, що Путін обрав саме Мединського главою своєї делегації цього разу, свідчить про те, що російський диктатор знову намагається зірвати мирні переговори.

🇺🇦🇷🇺🇺🇸Two sources with knowledge told me negotiations in the political group in Geneva got "stuck" today. The sources said the reason was the positions presented by the new Russian chief negotiator Vladimir Medinsky https://t.co/TdlsT1GKDi — Barak Ravid (@BarakRavid) February 17, 2026

З заявою з цього приводу уже виступив спецпосланець президента США Стів Віткофф.

Він неочікувано повідомиа про "величезний прогрес" у процесі мирного врегулювання після тристоронніх переговорів України, США та Росії у Женеві: