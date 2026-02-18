Зеленський наказав організувати зустріч із Путіним у Женеві
Зеленський наказав організувати зустріч із Путіним у Женеві

Зеленський добиваєтьс зустрічі з Путіним
Джерело:  Axios

Глава держави Володимир Зеленський повідомив журналістам, що наказав своїй делегації на мирних перемовинах організувати майбутню зустріч на рівні лідерів України-США-РФ у Женеві.

Головні тези:

  • Український лідер вважає, що тет-а-тет з Путіним є ключем до прориву у мирних перемовинах.
  • У межах майбутньої зустрічі очікується конкретизація позицій стосовно територіального питання.

На переконання українського лідера, існує лише один найліпший спосіб досягти прориву в територіальномк питання — це їхній тет-а-тет з російським диктатором Володимиром Путіним.

Саме тому Зеленський сказав, що доручив своїй команді організувати майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.

Згідно з даними ЗМІ, команда президента США Дональда Трампа закликає Київ вивести свої військам з тих частин Донецької області, які вони зараз контролюють.

Офіційний Вашингтон запевняє, що після цього вказана територія стане демілітаризованою "вільною економічною зоною".

Білий дім досі не вирішив яка країна буде мати суверенітет над цією територією.

За словами самого Зеленського, він готовий обговорити виведення військ, однак Росія також повинна відвести свої війська на еквівалентну відстань.

Окрім того, президент України відхилив претензії Росії на суверенітет над цією зоною.

Зеленський заявив, що в ході другого раунду переговорів російські чиновники пообіцяли проконсультуватися з Москвою і повернутися з детальною позицією щодо територіального питання.

