Зеленський наказав організувати зустріч із Путіним у Женеві

Глава держави Володимир Зеленський повідомив журналістам, що наказав своїй делегації на мирних перемовинах організувати майбутню зустріч на рівні лідерів України-США-РФ у Женеві.

Зеленський добиваєтьс зустрічі з Путіним

На переконання українського лідера, існує лише один найліпший спосіб досягти прориву в територіальномк питання — це їхній тет-а-тет з російським диктатором Володимиром Путіним.

Саме тому Зеленський сказав, що доручив своїй команді організувати майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.

Згідно з даними ЗМІ, команда президента США Дональда Трампа закликає Київ вивести свої військам з тих частин Донецької області, які вони зараз контролюють.

Офіційний Вашингтон запевняє, що після цього вказана територія стане демілітаризованою "вільною економічною зоною".

Білий дім досі не вирішив яка країна буде мати суверенітет над цією територією.

За словами самого Зеленського, він готовий обговорити виведення військ, однак Росія також повинна відвести свої війська на еквівалентну відстань.

Окрім того, президент України відхилив претензії Росії на суверенітет над цією зоною.