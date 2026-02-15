Фіцо цинічно звинуватив Україну в шантажі Угорщини

Фіцо накинувся на Україну з новими звинуваченнями

Своїм невдоволенням проросійський політик вирішив поділитися під час пресконференції з главою Держдепу США Марко Рубіо у Братиславі.

Фіцо озвучив припущення, що нафтопровід "Дружба", який транспортує російську нафту через Україну до Угорщини та Словаччини, змогли все ж полагодити після нещодавнього пошкодження.

Що важливо розуміти, 2 тижні тому саме Росія неочікувано завдала удару по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба", зупинивши транзит нафти.

На цьому тлі Фіцо почав вигадувати, що команда українського лідера Володимира Зеленського може умисно затримувати відновлення постачання.

Головна ціль Києва, мовляв, — змусити Віктора Орбана відмовитися від своєї позиції щодо її членства в Європейському Союзі.

Я сприймаю те, що відбувається сьогодні навколо нафти, як політичний шантаж щодо Угорщини через безкомпромісну позицію Угорщини щодо членства України в ЄС. Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини

Це вже не перший випадок, коли поплічник Путіна озвучує звинувачення Україні без жодних доказів у руках.