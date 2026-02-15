Фицо набросился на Украину с новыми обвинениями

Своим недовольством пророссийский политик решил поделиться во время пресс-конференции с главой Госдепа США Марко Рубио в Братиславе.

Фицо озвучил предположение, что нефтепровод "Дружба", транспортирующий российскую нефть через Украину в Венгрию и Словакию, смогли все-таки починить после недавнего повреждения.

Что важно понимать, 2 недели назад именно Россия неожиданно нанесла удар по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", остановив транзит нефти.

На этом фоне Фицо начал придумывать, что команда украинского лидера Владимира Зеленского может умышленно задерживать возобновление снабжения.

Главная цель Киева, мол, — заставить Виктора Орбана отказаться от своей позиции по ее членству в Европейском Союзе.

Я воспринимаю то, что происходит сегодня вокруг нефти, как политический шантаж по отношению к Венгрии из-за бескомпромиссной позиции Венгрии относительно членства Украины в ЕС. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Это уже не первый случай, когда приспешник Путина озвучивает обвинение Украине без доказательств в руках.