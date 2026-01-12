Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Европейский Союз в бездействии и заявил: единственное, что в совершенстве умеет ЕС – это ненавидеть россиян.
Главные тезисы
- Фицо высказал обвинения в адрес Европейского Союза за ненависть к россиянам.
- Премьер-министр Словакии считает, что ЕС бездействует и не способен решать кризисные ситуации.
- Роберт Фицо утверждает, что конкурентоспособность Евросоюза падает, а внутреннее согласие отсутствует.
Фицо цинично раскритиковал Евросоюз
Об этом он сказал в интервью, опубликованном на его Facebook-странице 11 января.
Фицо заявил, что сегодня Европейский Союз переживает ужасный кризис, который раньше никогда не переживал, и выживут в нем только "те, кто будет сильным". Однако он посетовал, что ЕС не способен принимать эффективные решения, чтобы выйти из этого кризиса.
Он добавил, что с приходом президента США Дональда Трампа представители Европейского Союза "еще беспомощнее, чем были до сих пор".
Фицо также заявил, что глава дипломатии ЕС Кайя Каллас должна уйти в отставку, поскольку не выполняет свои функции.
