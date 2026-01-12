"Лишь в совершенстве умеют ненавидеть россиян". Фицо цинично раскритиковал ЕС
"Лишь в совершенстве умеют ненавидеть россиян". Фицо цинично раскритиковал ЕС

Фицо
Источник:  online.ua

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Европейский Союз в бездействии и заявил: единственное, что в совершенстве умеет ЕС – это ненавидеть россиян.

Главные тезисы

  • Фицо высказал обвинения в адрес Европейского Союза за ненависть к россиянам.
  • Премьер-министр Словакии считает, что ЕС бездействует и не способен решать кризисные ситуации.
  • Роберт Фицо утверждает, что конкурентоспособность Евросоюза падает, а внутреннее согласие отсутствует.

Фицо цинично раскритиковал Евросоюз

Об этом он сказал в интервью, опубликованном на его Facebook-странице 11 января.

Фицо заявил, что сегодня Европейский Союз переживает ужасный кризис, который раньше никогда не переживал, и выживут в нем только "те, кто будет сильным". Однако он посетовал, что ЕС не способен принимать эффективные решения, чтобы выйти из этого кризиса.

Обратите внимание, Европейский Союз единственное, что умеет, это ненавидеть россиян. Это качество, совершенное. Но, к сожалению, Европейский Союз не смог ничего поделать. Конкурентоспособность падает. Мы не можем договориться внутри и не можем договориться о совместной обороне. Все только смотрят в сторону Соединенных Штатов Америки.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Он добавил, что с приходом президента США Дональда Трампа представители Европейского Союза "еще беспомощнее, чем были до сих пор".

Однако Фицо заверил, что "сильная Словакия" будет бороться за Европейский Союз, и намерений выводить страну из ЕС у него нет.

Фицо также заявил, что глава дипломатии ЕС Кайя Каллас должна уйти в отставку, поскольку не выполняет свои функции.

