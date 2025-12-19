Фицо безапелляционно отказался оказывать какую-либо военную помощь Украине

Словакия в будущем больше не планирует оказывать Украине военную помощь, ведь это не ускоряет завершение войны. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Фицо цинично отказался от помощи Украине

По его словам, финансирование военных нужд Киева не ускоряет решение окончания войны.

Словакия не будет участвовать ни в одном военном кредите для Украины, и мы отвергаем дальнейшее финансирование, в частности из ресурсов Словацкой Республики, для военных нужд. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Ранее Фицо заявил, что его правительство поддерживает "мирный план" США по Украине. Он также признал этот документ в пользу России.

Глава словацкого правительства назвал "мирный план" США претенциозным и похвастался, что "Россия выйдет из него полным победителем, укрепившись морально и экономически". Украине, считает Фицо, следует согласиться с этим предложением. Поделиться

Фицо также считает, что нынешнее предложение хуже для Украины, чем обсуждаемый в 2022 году план, но он по-прежнему видит в этом шанс для немедленного прекращения огня с обеих сторон фронта.