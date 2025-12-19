Словакия в будущем больше не планирует оказывать Украине военную помощь, ведь это не ускоряет завершение войны. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Главные тезисы
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался оказывать военную помощь Украине, считая, что это не поможет прекратить войну.
- Фицо высказал против военных кредитов для Украины и отклонил дальнейшее финансирование для военных целей.
- Премьер-министр поддержал мирный план США для Украины, хотя он считается в пользу России, и предлагает украинской стороне принять это предложение.
Фицо цинично отказался от помощи Украине
По его словам, финансирование военных нужд Киева не ускоряет решение окончания войны.
Ранее Фицо заявил, что его правительство поддерживает "мирный план" США по Украине. Он также признал этот документ в пользу России.
Фицо также считает, что нынешнее предложение хуже для Украины, чем обсуждаемый в 2022 году план, но он по-прежнему видит в этом шанс для немедленного прекращения огня с обеих сторон фронта.
