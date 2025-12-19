Фицо безапелляционно отказался оказывать какую-либо военную помощь Украине
Фицо безапелляционно отказался оказывать какую-либо военную помощь Украине

Фицо
Источник:  Reuters

Словакия в будущем больше не планирует оказывать Украине военную помощь, ведь это не ускоряет завершение войны. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Главные тезисы

  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался оказывать военную помощь Украине, считая, что это не поможет прекратить войну.
  • Фицо высказал против военных кредитов для Украины и отклонил дальнейшее финансирование для военных целей.
  • Премьер-министр поддержал мирный план США для Украины, хотя он считается в пользу России, и предлагает украинской стороне принять это предложение.

Фицо цинично отказался от помощи Украине

По его словам, финансирование военных нужд Киева не ускоряет решение окончания войны.

Словакия не будет участвовать ни в одном военном кредите для Украины, и мы отвергаем дальнейшее финансирование, в частности из ресурсов Словацкой Республики, для военных нужд.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Ранее Фицо заявил, что его правительство поддерживает "мирный план" США по Украине. Он также признал этот документ в пользу России.

Глава словацкого правительства назвал "мирный план" США претенциозным и похвастался, что "Россия выйдет из него полным победителем, укрепившись морально и экономически". Украине, считает Фицо, следует согласиться с этим предложением.

Фицо также считает, что нынешнее предложение хуже для Украины, чем обсуждаемый в 2022 году план, но он по-прежнему видит в этом шанс для немедленного прекращения огня с обеих сторон фронта.

